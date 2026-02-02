Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ảnh vệ tinh tiết lộ Iran âm thầm khôi phục các cơ sở hạt nhân?

Quỳnh Như

TPO - Hình ảnh vệ tinh mới công bố cho thấy Iran đã nối lại hoạt động tại các cơ sở hạt nhân bị hư hại sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel hồi tháng 6 năm ngoái, theo tờ Telegraph.

Những hình ảnh mới từ công ty Planet Labs PBC của Mỹ, được công bố vào cuối tháng 1, cho thấy Iran đã bắt đầu các nỗ lực khôi phục tại các địa điểm hạt nhân bị hư hại trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày với Israel.

Đáng chú ý, tại hai cơ sở trọng điểm ở Natanz và Isfahan, mái nhà của nhiều tòa nhà từng bị hư hại nghiêm trọng đã được xây dựng lại.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy tòa nhà bị hư hại (ở giữa) tại khu làm giàu uranium Natanz của Iran trước và sau khi khôi phục.

Đây là những hoạt động đầu tiên được ghi nhận tại các địa điểm này kể từ khi xung đột kết thúc vào tháng 6/2025, cho thấy Iran có thể đang chuyển từ giai đoạn đánh giá thiệt hại sang triển khai những biện pháp khắc phục thực tế.

Các chuyên gia cho rằng việc Iran tái thiết tòa nhà có thể là "vỏ bọc" cho những hoạt động bên trong các cơ sở. Cụ thể, điều này có thể liên quan đến những nỗ lực của các chuyên gia Iran nhằm tìm kiếm và bảo quản thiết bị, linh kiện hoặc vật liệu hạt nhân còn sót lại sau vụ đánh bom và không bị phá hủy trong các cuộc tấn công của Israel và Mỹ.

Giới phân tích đặc biệt theo dõi sát sao cơ sở Natanz, một trong những trung tâm then chốt của chương trình làm giàu uranium của Iran. Trước đây, khu vực này từng là nơi đặt nhà máy thí điểm làm giàu nhiên liệu hạt nhân, được coi là mắt xích quan trọng trong chu trình hạt nhân quân sự tiềm năng. Vì vậy, bất kỳ động thái khôi phục cơ sở hạ tầng nào tại đây đều nhanh chóng làm dấy lên quan ngại trong cộng đồng quốc tế.

Hoạt động khôi phục diễn ra trong bối cảnh Tehran đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt khi căng thẳng với Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Đến nay, phía Iran chưa đưa ra bình luận chính thức về những thông tin trên.

Quỳnh Như
Telegraph
