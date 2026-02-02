Iran bác tin tập trận trên Eo biển Hormuz

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Một quan chức Iran cho biết, lực lượng hải quân nước này không có kế hoạch tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật ở Eo biển Hormuz như một số phương tiện truyền thông đưa tin trước đó.

httpsarchive-imagesprodglobal.jpg
(Ảnh: Reuters)

Đài truyền hình nhà nước Iran Press TV hôm 29/1 đưa tin, lực lượng hải quân Iran sẽ tiến hành các cuộc tập trận ở Eo biển Hormuz vào ngày 1 và 2/2, trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ leo thang.

Tuy nhiên, một quan chức Iran đã bác bỏ thông tin này.

"Không có kế hoạch nào cho việc tiến hành các cuộc tập trận quân sự ở đó và cũng không có thông báo chính thức nào về việc này. Chỉ có các báo cáo của truyền thông là sai sự thật", quan chức giấu tên cho biết hôm 1/2.

Iran từng tuyên bố sẽ có "phản ứng mạnh mẽ" đối với bất kỳ cuộc tấn công nào, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo thời gian đang cạn kiệt cho một thỏa thuận hạt nhân.

Tuần trước, ông Mohammad Akbarzadeh - một quan chức cấp cao của hải quân Iran - dường như đã cảnh báo về khả năng đóng cửa Eo biển Hormuz, tuyến đường thủy quan trọng vận chuyển khoảng 20% ​​nguồn cung dầu toàn cầu. Lời đe dọa này từng được Iran nhiều lần đưa ra trong quá khứ, nhưng chưa bao giờ thực hiện.

“Iran có thông tin tình báo thời gian thực về Eo biển Hormuz, cả trên và dưới mặt nước, và an ninh của tuyến đường chiến lược này phụ thuộc vào các quyết định của Tehran”, ông Akbarzadeh nói.

“Chúng tôi không muốn nền kinh tế thế giới bị ảnh hưởng, nhưng Mỹ và những người ủng hộ họ sẽ không được lợi gì từ một cuộc chiến mà họ châm ngòi”.

Minh Hạnh
Reuters
