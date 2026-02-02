Tổng thống Zelensky: Khó giải quyết các vấn đề lãnh thổ nếu không có cuộc gặp với Tổng thống Putin

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, việc giải quyết các vấn đề về lãnh thổ với Nga là không thể đạt được nếu không có cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, Ukraine sẵn sàng tham gia các cuộc gặp gỡ dưới bất kỳ hình thức nào có sự tham gia của Nga và Mỹ.

"Trước hết và trên hết, điều quan trọng là phải có cuộc gặp ba bên. Ít nhất, chúng ta cần có khả năng liên lạc với người đứng đầu nhà nước Nga dưới hình thức này hay hình thức khác. Nếu không có điều đó, các nhóm trợ lý của chúng ta sẽ không thể đạt được thỏa thuận về vấn đề lãnh thổ", ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Nhà lãnh đạo Ukraine tiếp tục khẳng định, một cuộc gặp riêng với Tổng thống Putin là điều cần thiết để giải quyết các vấn đề lãnh thổ.

"Hiện tại, có một kế hoạch 20 điểm để chấm dứt xung đột, và nó bao gồm những vấn đề khó khăn liên quan đến lãnh thổ. Tôi muốn nhấn mạnh lại rằng, tôi không tin ai khác, ngoài các nhà lãnh đạo có thể giải quyết được những vấn đề này", tổng thống Ukraine lưu ý.

Bên cạnh đó, ông Zelensky cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kế hoạch hòa bình 20 điểm cần có sự ký kết không chỉ của Ukraine, Nga và Mỹ, mà còn của Liên minh châu Âu (EU), do văn kiện này đề cập đến triển vọng Ukraine trở thành thành viên EU.

"Chúng tôi mong muốn châu Âu tham gia vào một giai đoạn nào đó của các cuộc đàm phán này, bởi vì một phần đảm bảo an ninh của Ukraine gắn liền với tư cách thành viên EU và sự hỗ trợ từ liên minh các quốc gia sẵn sàng hợp tác", Tổng thống Zelensky cho biết.

Liên quan đến tiến trình đàm phán, Tổng thống Zelensky cho hay, Ukraine kỳ vọng vào các cuộc đàm phán tiếp theo vào tuần tới và đang chờ các thông tin chi tiết cụ thể từ phía Mỹ.

Theo ông, thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Rustem Umerov đã liên tục báo cáo tình hình. Ukraine hiện duy trì liên lạc thường xuyên với Mỹ và mong muốn nhận được thông tin rõ ràng hơn về các bước tiếp theo của tiến trình đàm phán.

"Chúng tôi đang chờ phía đối tác cung cấp thông tin cụ thể về các cuộc họp sắp tới. Ukraine sẵn sàng hợp tác trên mọi phương diện hiệu quả. Điều quan trọng là đạt được kết quả và bảo đảm các cuộc gặp thực sự diễn ra. Chúng tôi trông đợi các cuộc họp vào tuần tới và đang chuẩn bị cho điều đó", Tổng thống Zelensky khẳng định.