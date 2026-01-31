‘Xuân biên cương - Tết ấm cho em’ đến với người dân miền Tây xứ Nghệ

TPO - Chương trình “Xuân biên cương - Tết ấm cho em - Hội chợ Tết 0 đồng” là hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc; bên cạnh việc chăm lo Tết cho Nhân dân còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái, đoàn kết, nghĩa tình quân - dân.

Trong hai ngày 30 - 31/1, tại xã Tam Thái (Nghệ An), Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam phối hợp cùng Quân khu 4, tỉnh Nghệ An và Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam tổ chức chương trình “Xuân biên cương - Tết ấm cho em - Hội chợ Tết 0 đồng”. Đây là hoạt động trọng điểm nằm trong chuỗi sự kiện “Xuân biên cương, hải đảo - Tết thắm tình quân dân” do Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chỉ đạo Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với cơ quan chính trị, các đơn vị Quân đội và các địa phương trên phạm vi cả nước tổ chức vào dịp Tết đến - Xuân về.

Chương trình được tổ chức tại xã miền núi Tam Thái (Nghệ An).

Các đại biểu tham dự chương trình.

Chương trình được tổ chức nhằm hỗ trợ bà con vùng sâu, vùng xa, đặc biệt những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, lũ lụt năm 2025. Năm nay chương trình được tổ chức sớm hơn, chủ động hơn với phương châm “Tận tâm, tận nơi, tận tay”.

Các hoạt động được triển khai đa dạng, gắn với đặc điểm địa bàn, nhiệm vụ của từng đơn vị. Ngoài bánh chưng, bánh tét, tiền mặt, chương trình còn tổ chức các gian hàng “Hội chợ Tết 0 đồng” cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân. Đặc biệt, sự tham gia của các văn nghệ sĩ, người nổi tiếng góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, tăng thêm ý nghĩa tinh thần, thắt chặt tình cảm quân - dân.

Chương trình được tổ chức đa dạng hoạt động, thu hút đông đảo bà con nhân dân tham gia.

Các cuộc thi gói bánh chưng, cắm hoa, bày mâm ngũ quả mang không khí vui tươi, sôi nổi.

Những gian hàng “Hội chợ Tết 0 đồng” cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân miền núi.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Bế Hải Triều - Cục trưởng Cục Dân vận, khẳng định, chương trình thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và toàn xã hội đối với đồng bào, chiến sĩ và thiếu nhi nơi biên cương Tổ quốc. Hoạt động chăm lo người dân, nhất là các đối tượng chính sách, người có công, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vừa là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, vừa là tình cảm sâu nặng của QĐND Việt Nam.

Thiếu tướng Bế Hải Triều mong muốn, từ sự quan tâm, sẻ chia hôm nay, các em học sinh sẽ có thêm niềm tin, nghị lực, ý chí vươn lên trong học tập, cuộc sống; tương lai trở thành những công dân có ích cho quê hương, đất nước.

Đại diện Ban Tổ chức chương trình trao tặng biểu trưng quà tặng cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An và xã Tam Thái.



Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao hơn 550 suất quà cho đối tượng chính sách, cán bộ chiến sĩ và trẻ em khó khăn; hỗ trợ xây dựng hai “Ngôi nhà 100 đồng” trị giá 80 triệu đồng mỗi căn; trao 200 suất học bổng tiếng Anh, 300 thẻ học trực tuyến cùng nhiều trang thiết bị như tivi, máy lọc nước, giá sách, đồng hồ, chăn gối, quần áo ấm, dụng cụ học tập.

Bên cạnh việc khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho gần 700 người dân, chương trình còn tổ chức các hoạt động vui Xuân như: thi gói bánh chưng, cắm hoa, trưng bày mâm ngũ quả, trò chơi dân gian, tham quan các gian hàng 0 đồng. Tổng giá trị nguồn lực huy động cho chương trình là hơn 6,3 tỷ đồng.

Đại diện Ban Tổ chức tặng quà Tết cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã Tam Thái.

Đại diện Ban Tổ chức trao tặng "Ngôi nhà 100 đồng" cho 2 gia đình trên địa bàn xã Tam Thái.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành cho biết, tỉnh luôn ưu tiên tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển các xã miền núi; đẩy mạnh chương trình an sinh xã hội, giáo dục, y tế và hạ tầng. Tuy nhiên, đời sống người dân vùng cao vẫn còn nhiều thiếu thốn, đặc biệt sau đợt thiên tai vừa qua. Chỉ riêng năm 2025, Nghệ An chịu ảnh hưởng của 3 cơn bão lớn, gây thiệt hại gần 9.000 tỷ đồng, riêng xã Tam Thái hơn 70 tỷ đồng. Vừa qua, tỉnh Nghệ An đã tổ chức chương trình “Nghĩa tình dòng Lam”, kêu gọi được hơn 170 tỷ đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để hỗ trợ người nghèo đón Tết. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An gửi lời cảm ơn sâu sắc, đồng thời mong tiếp tục nhận được sự chung tay, sẻ chia, đồng hành để bà con vùng cao có mùa xuân ấm áp, trọn vẹn.

Những phần quà ý nghĩa được trao tặng tại chương trình.

Chương trình “Xuân biên cương, hải đảo - Tết thắm tình quân dân” là hoạt động nổi bật trong chuỗi chương trình Tết quân dân do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với cơ quan chính trị các đơn vị Quân đội và các địa phương trên phạm vi cả nước tổ chức vào dịp Tết đến - Xuân về.

Trong 5 năm (2020 - 2025), Chương trình được triển khai từ cơ sở đến toàn quân tại hơn 1.500 điểm trên phạm vi cả nước, tặng 326 “Ngôi nhà 100 đồng”; gần 200.000 suất quà, 6.000 suất học bổng, cùng nhiều thực phẩm, nhu yếu phẩm với tổng trị giá gần 120 tỷ đồng; hàng trăm ngàn người dân được khám bệnh, tư vấn cấp phát thuốc miễn phí.