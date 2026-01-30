Ukraine tuyên bố phá hủy vũ khí trị giá 100 triệu USD của Nga

TPO - Truyền thông Ukraine đưa tin lực lượng vũ trang nước này đã phá hủy hệ thống radar Nebo-SVU trị giá 100 triệu USD của Nga ở Luhansk.

Theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, quân đội nước này đã tấn công trạm radar 1L119 Nebo-SVU của Nga. Chi phí ước tính cho một thiết bị như vậy có giá khoảng 100 triệu USD.

"Nhờ các hành động phối hợp của lực lượng vũ trang Ukraine, trong chiến dịch làm suy yếu khả năng phòng không của Nga, trạm radar 1L119 Nebo-SVU đã bị phá hủy tại khu vực Lymanivka thuộc vùng Luhansk", thông báo của cơ quan này nêu rõ.

Ngoài ra, nhiều điểm kiểm soát máy bay không người lái của Nga tại khu định cư Solodke, Rivnopillia và Novohryhorivka (vùng Zaporizhzhia), cũng như một điểm ở khu vực Pidstepne (vùng Kherson) đã bị phá hủy.

Hiện, phía Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Hệ thống radar Nebo-SVU.

Nebo-SVU là radar đa chức năng tần số cao và là radar đầu tiên có ăng ten mảng quét điện tử chủ động hoạt động ở bước sóng hệ mét.

Radar là sự phát triển tiếp theo của hệ thống Nebo-SV, được thiết kế để kiểm soát không phận, phát hiện và xác định tọa độ cũng như theo dõi mục tiêu trên không, như: Máy bay chiến đấu, tên lửa đạn đạo, máy bay tàng hình, máy bay không người lái và tên lửa hành trình siêu thanh.

Ngoài ra, hệ thống radar còn cung cấp khả năng nhận dạng bạn hay thù (IFF) và phát hiện khả năng phản công điện tử chủ động (ECM). Radar có thể theo dõi cùng lúc hơn 100 mục tiêu trên không.

Nebo-SVU có thể phát hiện máy bay chiến đấu có tiết diện radar (RCS) 2,5 mét vuông ở cự ly 50 km bay ở độ cao 500 mét, ở khoảng cách 250 km bay ở độ cao 10.000 mét và ở 350 km bay ở độ cao 20.000 mét. Nó cũng có thể phát hiện các mục tiêu đạn đạo ở độ cao lên tới 180 km.

Đài radar Nebo-SVU có khả năng vận hành trong mọi loại điều kiện thời tiết với dải nhiệt độ môi trường từ -50°C đến +50°C, độ ẩm không khí tới 98% và tốc độ gió tới cấp 6 (45 m/s).