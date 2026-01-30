Nga trao trả hài cốt 1.000 binh sĩ cho Ukraine

TPO - Mátxcơva đã trao trả hài cốt 1.000 binh sĩ tử trận cho Ukraine, trong khi Kiev trao trả hài cốt của 38 binh sĩ Nga, một nghị sĩ cấp cao của Nga cho biết.

Thông tin này được đưa ra ngày 29/1 bởi nghị sĩ Shamsail Saraliev thuộc Duma Quốc gia Nga, người tham gia nhóm điều phối quốc hội về các vấn đề liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

Phía Ukraine xác nhận Mátxcơva đã trao trả hài cốt, nhưng không bình luận về số lượng hài cốt binh sĩ mà Kiev đã giao cho Nga.

Lần cuối cùng Nga và Ukraine trao đổi hài cốt binh sĩ là vào ngày 19/12/2025, khi Mátxcơva trao trả hài cốt 1.003 binh sĩ Ukraine và Kiev trao trả hài cốt 26 binh sĩ Nga.

Nga và Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc trao đổi như vậy trong suốt cuộc xung đột. Đầu tháng 12, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Mátxcơva đã trao trả hài cốt của tổng cộng hơn 11.000 binh sĩ cho Kiev, đồng thời nhận lại 201 bộ hài cốt.

Cuộc trao đổi mới nhất diễn ra sau hoạt động đàm phán ba bên Nga - Mỹ - Ukraine tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất) tuần trước, được cho là xoay quanh việc giải quyết xung đột và vấn đề nhượng bộ lãnh thổ.