Trung Quốc xử tử các thành viên cộm cán của gia tộc lừa đảo khét tiếng

TPO - Một tòa án Trung Quốc đã thi hành án tử hình 11 tội phạm, trong đó có một số công dân Myanmar, liên quan đến đường dây lừa đảo viễn thông khét tiếng hoạt động tại Myanmar.

Ngày 29/1, đài truyền hình trung ương CCTV đưa tin, Tòa án nhân dân TP. Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, đã thi hành án với những kẻ tội phạm giữ vai trò nòng cốt của tập đoàn tội phạm gia tộc họ Minh và các nhóm lừa đảo viễn thông liên quan.

Theo Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc, băng nhóm này hoạt động rộng khắp tại khu vực Kokang của Myanmar, đặc biệt ở các địa bàn Laukkai, Shiyuanzi và Chinshwehaw, bắt đầu từ năm 2015.

Tòa án cho biết nhóm này đã lập ra nhiều khu phức hợp, dụ dỗ tài trợ tài chính bằng cam kết bảo vệ vũ trang để vận hành mạng lưới lừa đảo viễn thông và cờ bạc trái phép, với tổng giá trị giao dịch hơn 10 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1,4 tỷ USD).

Theo phán quyết, băng nhóm này sử dụng bạo lực gây chết người một cách có hệ thống để kiểm soát hoạt động. Các bị cáo bị kết án về hành vi cố ý giết người, gây thương tích và giam giữ người trái phép trong các khu lừa đảo, khiến 14 công dân Trung Quốc thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Trong vụ việc xảy ra vào tháng 10/2023, người của băng nhóm này đã nổ súng vào các công dân Trung Quốc, khiến 4 người thiệt mạng, để ngăn nạn nhân trở về nước.

Các bị cáo chính bao gồm Minh Quốc Bình (Mg Myin Shaunt Phyin) và Minh Chân Chân (Ma Thiri Maung), bị kết án với hơn 10 tội danh, trong đó có tội cố ý giết người, cố ý gây thương tích, giam giữ trái phép, lừa đảo và điều hành sòng bạc.

Cha của Minh Quốc Bình là Minh Học Xương - công dân Myanmar, là người đứng đầu nhóm tội phạm gia tộc họ Minh. Phần lớn bị cáo là công dân Myanmar, còn Minh Chân Chân đã nhập quốc tịch Trung Quốc.

Minh Học Xương từng có thời gian là chính trị gia. Ông trùm này đã chết trong vụ việc được cho là tự sát vào tháng 11/2023, sau khi bị cảnh sát Trung Quốc tạm giữ. Ming Chân Chân là cháu gái của Minh Học Xương.

Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc cho biết, hành vi phạm tội của băng nhóm này có tính chất “đặc biệt tàn ác”, với “tình tiết và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”, đủ căn cứ áp dụng hình phạt tử hình.

Tòa án Ôn Châu lần đầu xét xử vụ án vào tháng 2 năm ngoái. Công tố viên cho biết băng nhóm gia tộc họ Minh đã xây dựng mạng lưới các khu công nghiệp và khu phức hợp, nơi giam giữ hàng nghìn đối tượng lừa đảo, sử dụng nhiều thủ đoạn để nhắm vào nạn nhân như giả mạo đầu tư, lừa đảo qua mạng (phishing) và tống tiền.

Tháng 9/2025, 16 người liên quan đến băng nhóm này đã bị Tòa án phúc thẩm Ôn Châu tuyên án tử hình. Trong đó, 11 người, bao gồm Ming Quốc Bình và Minh Chân Chân bị tuyên án tử hình thi hành ngay; 5 người còn lại được hoãn thi hành án trong 2 năm. Sau khi kháng cáo, Tòa án nhân dân cấp cao tỉnh Chiết Giang đã bác đơn vào tháng 11/2025, giữ nguyên phán quyết ban đầu.

Dấu mốc quan trọng

Vụ án được coi là dấu mốc quan trọng trong chiến dịch của Trung Quốc nhằm trấn áp tội phạm lừa đảo nhằm vào công dân nước này, phối hợp với các quốc gia láng giềng Đông Nam Á như Myanmar, Campuchia và Thái Lan.

Ngày 29/1, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn cho biết, Trung Quốc đã tích cực hợp tác với Myanmar và các nước khác để đấu tranh chống tội phạm lừa đảo viễn thông và lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới. Ông nhấn mạnh nỗ lực chung nhằm “xóa bỏ nạn cờ bạc trực tuyến và lừa đảo viễn thông, bảo vệ tính mạng, tài sản và an ninh của người dân, đồng thời duy trì trật tự giao lưu và hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực, với những kết quả đáng ghi nhận”.

Ông Quách cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác thực thi pháp luật quốc tế và tăng cường trấn áp cờ bạc trực tuyến, lừa đảo viễn thông và các hoạt động phi pháp xuyên biên giới khác nhằm loại bỏ “tai họa tội phạm” này.

Giới chức Bắc Kinh nhiều lần cam kết truy quét và trừng trị các mạng lưới tội phạm xuyên biên giới hoạt động ở khu vực Tam giác Vàng, chuyên nhắm vào công dân Trung Quốc.

Theo CCTV, kể từ giữa năm 2023, chính quyền Myanmar đã bàn giao hơn 53.000 nghi phạm cho Trung Quốc.