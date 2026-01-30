Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Quan chức Nga tiết lộ thời gian đàm phán tiếp theo với Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Quan chức Điện Kremlin tiết lộ các cuộc đàm phán hòa bình tiếp theo giữa Ukraine và Nga tại Abu Dhabi có thể kéo dài hai ngày.

Phát biểu trước báo giới hôm thứ Năm (29/1), người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các cuộc đàm phán tiếp theo với Ukraine tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) có thể kéo dài hai ngày.

"Các cuộc đàm phán sắp tới tại Abu Dhabi có thể kéo dài hai ngày nếu cần thiết", ông nói.

Ông Dmitry Peskov tiết lộ rằng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã được mời gặp Tổng thống Vladimir Putin tại Moscow, và Nga hiện không sẵn sàng xem xét bất kỳ địa điểm tiềm năng nào khác.

d.jpg
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Trước đó, cố vấn Tổng thống Nga Yury Ushakov xác nhận ông Zelensky luôn được chào đón tại Moscow nếu muốn hội đàm với Tổng thống Putin. Quan chức này nhấn mạnh, rằng Moscow chưa bao giờ từ chối những liên lạc như vậy và sẵn sàng đảm bảo an toàn cho ông Zelensky để hai nhà lãnh đạo có thể đàm phán.

"Tổng thống của chúng tôi cũng đã nhiều lần nói với các nhà báo, rằng nếu ông Zelensky thực sự sẵn sàng cho một cuộc gặp, thì chúng tôi rất vui lòng mời ông ấy đến Moscow. Chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho ông ấy và các điều kiện làm việc cần thiết", ông nói.

Cũng theo ông Ushakov, vấn đề lãnh thổ vẫn là một vấn đề then chốt trong việc giải quyết xung đột Ukraine, nhưng nhiều vấn đề khác vẫn nằm trong chương trình nghị sự.

Khi được hỏi liệu các bên hiện đang ở giai đoạn đàm phán nâng cao hay không, ông Ushakov nhắc lại: "Chúng tôi đã tiến hành vòng đàm phán đầu tiên trong khuôn khổ các nhóm công tác an ninh. Đó là tình hình hiện tại."

Vòng đàm phán tiếp theo về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine sẽ diễn ra vào ngày 1/2 tại Abu Dhabi. Theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ không tham gia các cuộc đàm phán này. Cuộc gặp sẽ chỉ diễn ra giữa phái đoàn Ukraine và Nga.

Quỳnh Như
Tass
#Nga #Ukraine #đàm phán #Abu Dhabi #Tổng thống Zelensky #Tổng thống Putin #xung đột

