Tổng thống Nga nói đang theo dõi chặt chẽ tình hình Iran

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với người đồng cấp Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, rằng Nga đang theo dõi sát sao tình hình ở Iran và muốn thảo luận vấn đề này với ông trong cuộc đàm phán tại Điện Kremlin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Tass)

Tổng thống Nga đưa ra nhận xét này khi bắt đầu cuộc đàm phán với Tổng thống UAE ngày 29/1.

"Tất nhiên, chúng tôi đang theo dõi sát sao những gì xảy ra ở Iran hiện nay", Tổng thống Putin cho biết, và nói với người đồng cấp UAE rằng ông muốn thảo luận tất cả các vấn đề cấp bách của chính trị khu vực và toàn cầu, cũng như các khía cạnh khác nhau của quan hệ song phương.

Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga tin rằng vẫn còn khả năng đàm phán giữa Iran và Mỹ, đồng thời cảnh báo bất kỳ hành động sử dụng vũ lực nào chống lại Tehran cũng đều sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng và gây hỗn loạn khắp Trung Đông.

“Chúng tôi tiếp tục kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và từ bỏ mọi hành động sử dụng vũ lực để giải quyết vấn đề. Rõ ràng, tiềm năng đàm phán vẫn chưa cạn kiệt. Chúng ta phải tập trung vào các cơ chế đàm phán”, ông Peskov nói với các phóng viên.

“Bất kỳ hành động vũ lực nào cũng sẽ tạo ra hỗn loạn và dẫn đến những hậu quả rất nghiêm trọng, gây mất an ninh trong toàn khu vực”.

Ông Peskov đưa ra bình luận trên một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Iran ngồi vào bàn đàm phán để đạt được thỏa thuận về vũ khí hạt nhân, hoặc phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công.

Tổng thống Mỹ Trump đã gia tăng áp lực lên Tehran sau nhiều tuần biểu tình trên khắp Iran do khó khăn kinh tế và sự sụt giảm mạnh giá trị của đồng rial Iran. Chính quyền Iran cho biết số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình đã lên tới hơn 3.000 người.

Theo CNN, chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran vẫn là mối quan ngại chính đối với Washington. Tờ báo cho biết, trong khi hai bên đang tham gia đối thoại, các quan chức Mỹ đã đưa ra những điều kiện tiên quyết đối với Iran cho một cuộc gặp trực tiếp, bao gồm chấm dứt vĩnh viễn việc làm giàu uranium, hạn chế chương trình tên lửa đạn đạo và ngừng hỗ trợ các đồng minh trong khu vực.

Iran đã cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ cũng sẽ được coi là một “cuộc chiến toàn diện” và sẽ bị đáp trả.