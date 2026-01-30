Giám đốc an ninh mạng Mỹ chia sẻ dữ liệu nhạy cảm trên ChatGPT

TPO - Quyền lãnh đạo cơ quan phòng thủ mạng hàng đầu của Mỹ đã tải nhiều tài liệu nhạy cảm của chính phủ lên phiên bản công khai của ChatGPT, dẫn đến các cảnh báo an ninh tự động và đánh giá thiệt hại từ Bộ An ninh Nội địa (DHS).

Theo Politico, tháng 8/2025, người đứng đầu tạm thời của Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng Mỹ (CISA), Madhu Gottumukkala, đã quyết định tải các tài liệu được đánh dấu "chỉ dành cho mục đích sử dụng chính thức" lên phiên bản công khai của dịch vụ trí tuệ nhân tạo ChatGPT.

Các tài liệu này không được xếp loại mật nhưng chứa thông tin nhạy cảm liên quan đến các hợp đồng mà cơ quan này đã ký kết. Việc tải chúng lên ChatGPT được chia sẻ với nhà phát triển OpenAI, có khả năng làm lộ thông tin của chính phủ cho lượng người dùng khổng lồ của nền tảng này (hơn 700 triệu người trên toàn thế giới).

Ông Madhu Gottumukkala - quyền giám đốc Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng Mỹ (CISA)

Đáng chú ý, ông Gottumukkala, hiện là quan chức cấp cao nhất tại CISA, đã yêu cầu được phép đặc biệt sử dụng ChatGPT sau khi nhậm chức, vì việc truy cập vào các dịch vụ AI thường bị chặn do nguy cơ rò rỉ dữ liệu.

Sự việc đã được hệ thống an ninh mạng của CISA phát hiện, kích hoạt nhiều giao thức bảo mật và dẫn đến một cuộc điều tra nội bộ. Bình luận về vấn đề trên, người phát ngôn của CISA cho biết ChatGPT đã được sử dụng ở mức độ hạn chế và trong phạm vi ủy quyền tạm thời. Các dịch vụ AI công cộng vẫn bị chặn trong nội bộ cơ quan này.

Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng Mỹ là một cơ quan liên bang chịu trách nhiệm bảo vệ các mạng lưới chính phủ khỏi những cuộc tấn công mạng tinh vi, bao gồm cả các mối đe dọa tiềm tàng từ tin tặc quốc gia khác.

Sự cố ChatGPT là vụ việc mới nhất trong một loạt các tranh cãi về an ninh và khả năng lãnh đạo xoay quanh nhiệm kỳ ngắn ngủi của Gottumukkala. Tháng 7 năm ngoái, ông được cho là đã trượt bài kiểm tra về phản gián bằng máy phát hiện nói dối mà ông buộc phải thực hiện để tiếp cận thông tin tình báo tối mật. Trong phiên điều trần trước Quốc hội vào tuần trước, ông Gottumukkala đã từ chối thừa nhận việc trượt bài kiểm tra này.

Lỗ hổng an ninh này xảy ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tích cực thúc đẩy việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong toàn bộ chính phủ liên bang. Tháng trước, ông Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm hạn chế các quy định về AI ở cấp tiểu bang, cảnh báo rằng một hệ thống pháp lý rời rạc có thể cản trở khả năng cạnh tranh với Trung Quốc.

Ngoài ra, Lầu Năm Góc đã công bố chiến lược "Ưu tiên AI" nhằm đẩy nhanh việc ứng dụng AI trong quân sự. Trong đó, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth tuyên bố kế hoạch tích hợp các mô hình AI hàng đầu, bao gồm cả Grok của Elon Musk vào mạng lưới quốc phòng.