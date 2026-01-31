Reuters: Đặc phái viên của Tổng thống Nga Putin đến Mỹ

TPO - Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ gặp gỡ các đại diện trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Florida vào thứ Bảy (31/1), theo hãng tin Reuters.

Reuters dẫn hai nguồn thạo tin cho biết, ông Kirill Dmitriev - đặc phái viên của Tổng thống Putin, sẽ tới thành phố Miami (bang Florida) để tiến hành các cuộc gặp với quan chức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump vào ngày 31/1. Chuyến đi diễn ra trước thềm vòng đàm phán hòa bình tiếp theo dự kiến được tổ chức tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Theo nguồn tin, những cuộc gặp này mang tính thảo luận ở cấp làm việc, song chương trình nghị sự cụ thể hiện chưa được công bố.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) hội đàm với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump - ông Steve Witkoff, hồi tháng 8/2025. Ảnh: Xinhua

Danh tính các đại diện phía Mỹ chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, nhiều khả năng các cuộc thảo luận sẽ có sự tham gia của đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Mỹ Trump - ông Jared Kushner.

Trước đó, hôm 30/1, phát biểu trước báo giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Ukraine và Nga "có cơ hội" đạt được thỏa thuận hòa bình ngay cả khi không có sự tham gia của ông Steve Witkoff và Jared Kushner.

"Tôi nghĩ họ có cơ hội. Chúng tôi đã cố gắng. Tôi đã kết thúc tám cuộc chiến. Tôi cho rằng tất cả những cuộc chiến đó còn khó khăn hơn cuộc chiến này. Và tôi nghĩ chúng ta đang tiến rất gần tới một thỏa thuận", ông nói.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, rằng nhiều người, chủ yếu là binh lính, đã thiệt mạng trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Một vòng đàm phán mới về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine dự kiến ​​diễn ra vào ngày 1/2 tại Abu Dhabi. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, đặc phái viên của tổng thống Trump - ông Steve Witkoff và Jared Kushner, sẽ không tham gia vào các cuộc đàm phán này, mà sẽ được tổ chức trực tiếp giữa phái đoàn Ukraine và Nga.