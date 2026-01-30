Cuộc gặp tiếp theo giữa phái đoàn Nga - Ukraine có thể bị hoãn

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 30/1 cho biết, cuộc gặp giữa phái đoàn Ukraine và Nga dự kiến diễn ra tại Abu Dhabi vào ngày 1/2 có thể bị hoãn do những diễn biến liên quan đến Iran.

Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, thành phần phái đoàn Nga dự kiến tham dự cuộc gặp lần này có cấp độ cao hơn đáng kể so với các vòng trước. Vì vậy, Ukraine coi đây là cơ hội nghiêm túc để thảo luận các vấn đề then chốt nhằm chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, cuộc họp dự kiến diễn ra vào Chủ nhật tuần này (1/2) có thể bị hoãn lại. Thời điểm chính xác vẫn chưa được xác định.

"Chúng tôi đã nhất trí cuộc họp sẽ được tổ chức tại Abu Dhabi. Và điều quan trọng đối với Ukraine là tất cả những người mà chúng tôi đã thống nhất đều có mặt tại cuộc họp, bởi các bên đều mong muốn nhận được phản hồi cụ thể. Tuy nhiên, ngày hoặc địa điểm có thể thay đổi do những diễn biến trong quan hệ giữa Mỹ và Iran, ảnh hưởng tới việc tổ chức cuộc họp", Tổng thống Zelensky cho biết.

Các quan chức UAE, Mỹ, Ukraine và Nga tại Cung điện Al Shati ở Abu Dhabi trong cuộc đàm phán ba bên hôm 23/1.

Ông cũng nhấn mạnh rằng, bất chấp các cuộc thảo luận đang diễn ra, kết quả thực chất cuối cùng vẫn phụ thuộc vào Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Phía Nga đã thảo luận một số vấn đề với phái đoàn của chúng tôi và với phía Mỹ. Với những vấn đề họ có thể trả lời, họ đã trả lời; với những vấn đề chưa thể trả lời, họ đã lắng nghe các lập luận", ông nói.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, các cuộc trao đổi gần đây đã chuyển trọng tâm từ "lý thuyết" sang các bước đi và thảo luận thực tế nhằm tìm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột.

"Hiện chúng tôi đang chờ phản hồi từ phía Nga và Mỹ. Theo đánh giá của Ukraine, Nga và Mỹ đã có những tiếp xúc cần thiết", ông kết luận.

Cuối tuần trước, vòng đàm phán ba bên đầu tiên giữa Ukraine, Nga và Mỹ đã diễn ra tại Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE). Phía Mỹ đánh giá cuộc đàm phán này mang tính tích cực, trong khi Ukraine cũng cho rằng đây là cuộc gặp có nội dung thực chất.

Trên cơ sở đó, cuộc họp tiếp theo được lên lịch vào ngày 1/2. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner nhiều khả năng sẽ không tham gia vòng đàm phán mới, đồng nghĩa với việc cuộc gặp sắp tới sẽ chỉ có sự tham gia của phái đoàn Ukraine và Nga.