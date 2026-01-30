Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Cuộc gặp tiếp theo giữa phái đoàn Nga - Ukraine có thể bị hoãn

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 30/1 cho biết, cuộc gặp giữa phái đoàn Ukraine và Nga dự kiến diễn ra tại Abu Dhabi vào ngày 1/2 có thể bị hoãn do những diễn biến liên quan đến Iran.

Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, thành phần phái đoàn Nga dự kiến tham dự cuộc gặp lần này có cấp độ cao hơn đáng kể so với các vòng trước. Vì vậy, Ukraine coi đây là cơ hội nghiêm túc để thảo luận các vấn đề then chốt nhằm chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, cuộc họp dự kiến diễn ra vào Chủ nhật tuần này (1/2) có thể bị hoãn lại. Thời điểm chính xác vẫn chưa được xác định.

"Chúng tôi đã nhất trí cuộc họp sẽ được tổ chức tại Abu Dhabi. Và điều quan trọng đối với Ukraine là tất cả những người mà chúng tôi đã thống nhất đều có mặt tại cuộc họp, bởi các bên đều mong muốn nhận được phản hồi cụ thể. Tuy nhiên, ngày hoặc địa điểm có thể thay đổi do những diễn biến trong quan hệ giữa Mỹ và Iran, ảnh hưởng tới việc tổ chức cuộc họp", Tổng thống Zelensky cho biết.

5446441c-a7b9-4e95-9f5b-7e1d7ddd4cec.jpg
Các quan chức UAE, Mỹ, Ukraine và Nga tại Cung điện Al Shati ở Abu Dhabi trong cuộc đàm phán ba bên hôm 23/1.

Ông cũng nhấn mạnh rằng, bất chấp các cuộc thảo luận đang diễn ra, kết quả thực chất cuối cùng vẫn phụ thuộc vào Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Phía Nga đã thảo luận một số vấn đề với phái đoàn của chúng tôi và với phía Mỹ. Với những vấn đề họ có thể trả lời, họ đã trả lời; với những vấn đề chưa thể trả lời, họ đã lắng nghe các lập luận", ông nói.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, các cuộc trao đổi gần đây đã chuyển trọng tâm từ "lý thuyết" sang các bước đi và thảo luận thực tế nhằm tìm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột.

"Hiện chúng tôi đang chờ phản hồi từ phía Nga và Mỹ. Theo đánh giá của Ukraine, Nga và Mỹ đã có những tiếp xúc cần thiết", ông kết luận.

Cuối tuần trước, vòng đàm phán ba bên đầu tiên giữa Ukraine, Nga và Mỹ đã diễn ra tại Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE). Phía Mỹ đánh giá cuộc đàm phán này mang tính tích cực, trong khi Ukraine cũng cho rằng đây là cuộc gặp có nội dung thực chất.

Trên cơ sở đó, cuộc họp tiếp theo được lên lịch vào ngày 1/2. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner nhiều khả năng sẽ không tham gia vòng đàm phán mới, đồng nghĩa với việc cuộc gặp sắp tới sẽ chỉ có sự tham gia của phái đoàn Ukraine và Nga.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
#Nga #Ukraine #đàm phán #Abu Dhabi #Iran #xung đột #đàm phán hòa bình

Xem thêm

Cùng chuyên mục