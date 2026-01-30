Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Tổng thống Mỹ Trump gửi tín hiệu sẵn sàng đàm phán với Iran

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông đang lên kế hoạch đàm phán với Iran trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

you7wqn75rkd5kuwiwhpvrtgte.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

“Hiện tại, chúng ta có nhiều tàu chiến rất lớn, rất mạnh đang hướng đến Iran. Và sẽ thật tuyệt nếu chúng ta không phải sử dụng chúng”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên hôm 29/1 tại Trung tâm Kennedy.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết, quân đội Mỹ sẽ sẵn sàng thực hiện bất cứ quyết định nào của Tổng thống Donald Trump đối với Iran để đảm bảo Tehran không theo đuổi khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân.

“Họ không nên theo đuổi năng lực hạt nhân. Chúng tôi sẵn sàng đáp ứng bất cứ điều gì mà tổng thống mong đợi từ Bộ Chiến tranh”, ông Hegseth nói.

Theo các quan chức Mỹ, Tổng thống Trump đang xem xét những lựa chọn của mình, nhưng chưa quyết định có tấn công Iran hay không.

Ngày 29/1, một quan chức Mỹ cho biết, tàu chiến USS Delbert D. Black của nước này đã tiến vào Trung Đông trong vòng 48 giờ qua, nâng tổng số tàu khu trục ở đây lên sáu chiếc, cùng với một tàu sân bay và ba tàu chiến khác. Tuần trước, Tổng thống Trump tuyên bố một hạm đội gồm tàu sân bay USS Abraham Lincoln và một số tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường đã xuất phát từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương hướng về Trung Đông.

Hãng tin Press TV đưa tin, lực lượng hải quân Iran sẽ tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật tại eo biển Hormuz vào ngày 1 và 2/2.

Tổng thống Mỹ Trump đã gia tăng áp lực lên Tehran sau nhiều tuần biểu tình trên khắp Iran do khó khăn kinh tế và sự sụt giảm mạnh giá trị của đồng rial. Chính quyền Iran cho biết số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình đã lên tới hơn 3.000 người.

Theo CNN, chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran vẫn là mối quan ngại chính đối với Washington. Theo hãng tin này, trong khi hai bên đang tham gia đối thoại, các quan chức Mỹ đã đưa ra những điều kiện tiên quyết đối với Iran cho một cuộc gặp trực tiếp, bao gồm chấm dứt vĩnh viễn việc làm giàu uranium, hạn chế chương trình tên lửa đạn đạo và ngừng hỗ trợ các đồng minh trong khu vực.

Iran cảnh báo, rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ cũng sẽ được coi là một “cuộc chiến toàn diện” và sẽ bị đáp trả.

Minh Hạnh
