Tổng thống Mỹ Trump chuẩn bị công bố chủ tịch Fed kế nhiệm

TPO - Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ công bố người được ông chọn làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) kế nhiệm vào ngày 30/1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty

Phát biểu tại buổi ra mắt bộ phim “Melania” nói về Đệ nhất phu nhân Melania Trump, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết hành trình suốt 5 tháng để tìm người kế nhiệm Chủ tịch Fed Jerome Powell đương nhiệm sắp đi đến hồi kết.

“Tôi sẽ công bố Chủ tịch Fed vào sáng mai”, ông Trump nói. Khi được hỏi liệu ông đã thực sự chốt lựa chọn hay chưa, ông đáp: “Tôi đã có rồi, tôi phải có chứ, nếu không tôi sẽ phải bắt tay vào làm việc rất nhanh”.

Quy trình lựa chọn người thay thế ông Powell bắt đầu từ tháng 9/2025, với 11 ứng viên được cân nhắc, bao gồm các quan chức Fed đương nhiệm và tiền nhiệm, các nhà kinh tế và chuyên gia đầu tư Phố Wall. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã sàng lọc các ứng viên đủ điều kiện, rút danh sách xuống còn 5 người, sau đó còn 4 người.

Bốn ứng viên cuối cùng được cho gồm: cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh, Giám đốc Hội đồng Kinh tế quốc gia Kevin Hassett, Thống đốc Fed đương nhiệm Christopher Waller, và Rick Rieder - Giám đốc đầu tư mảng thu nhập cố định của BlackRock.

Các thị trường dự đoán đã đặt cược vào việc ai sẽ được chọn. Trong một thời gian, ông Hassett là ứng viên dẫn đầu, thứ hai là ông Warsh, và trong vài ngày gần đây là Rieder. Tuy nhiên, tình thế đã đảo chiều từ tối 29/1, khi nền tảng Kalshi đánh giá khả năng ông Warsh được lựa chọn lên tới 80%.

CNBC dẫn nguồn tin trong chính quyền cho biết, ông Warsh đã có mặt ở Nhà Trắng hôm 29/1. Tuy nhiên, một quan chức Nhà Trắng bác bỏ những đồn đoán này.

“Tổng thống Trump sẽ đưa ra thông báo về lựa chọn Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang vào thời điểm thích hợp. Mọi thông tin về quá trình đề cử Chủ tịch Fed trước thời điểm đó đều chỉ lãng phí thời gian của tất cả mọi người”, người phát ngôn Nhà Trắng Kush Desai cho biết.

Về phần mình, ông Jerome Powell né tránh các câu hỏi liên quan đến việc liệu ông có tiếp tục ở lại Fed sau khi nhiệm kỳ chủ tịch kết thúc vào tháng 5 hay không. Ông Powell vẫn có thể tiếp tục làm thêm 2 năm cho đến khi hết nhiệm kỳ trong hội đồng thống đốc của Fed.