Đức cân nhắc chia sẻ chiếc ô hạt nhân với đồng minh châu Âu

TPO - Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết các quốc gia châu Âu đang bắt đầu thảo luận về ý tưởng một chiếc ô hạt nhân chung, trong bối cảnh ngày càng có nhiều cuộc thảo luận ở Đức về việc phát triển hệ thống phòng thủ.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu ngày 29/1, ông Merz nói: “Chúng tôi biết phải đưa ra một số quyết định về chính sách chiến lược và quân sự, nhưng hiện tại, thời điểm chưa chín muồi”.

Đức hiện bị cấm phát triển vũ khí hạt nhân của riêng mình theo thỏa thuận "Hai cộng Bốn" năm 1990, cũng như theo hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân mang tính bước ngoặt mà Đức đã ký năm 1969.

Tuy nhiên, ông Merz cho biết, các nghĩa vụ theo hiệp ước của Đức không ngăn cản nước này thảo luận những giải pháp chung với các đối tác, bao gồm Anh và Pháp - hai cường quốc châu Âu sở hữu kho vũ khí hạt nhân.

"Các cuộc đàm phán đang diễn ra. Chúng không mâu thuẫn với việc chia sẻ hạt nhân với Mỹ”, thủ tướng Đức nói.

Những bình luận của ông Merz đã được người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng Quốc hội - Thomas Roewekamp - ​​lặp lại sau đó. Ông Roewekamp cho rằng, Đức có năng lực kỹ thuật có thể được sử dụng để phát triển vũ khí hạt nhân châu Âu.

"Chúng tôi không có tên lửa hay đầu đạn, nhưng chúng tôi có lợi thế công nghệ đáng, có thể đóng góp vào một sáng kiến ​​chung của châu Âu”, ông Roewekamp nói.

Các quốc gia châu Âu từ lâu đã phụ thuộc rất nhiều vào Mỹ và kho vũ khí hạt nhân khổng lồ của nước này để phòng thủ, nhưng thời gian gần đây đã buộc phải tăng chi tiêu quân sự, một phần để đối phó với những lời chỉ trích gay gắt từ chính quyền Tổng thống Trump.

Ông Trump đã khiến các đồng minh châu Âu của Washington lo ngại với những phát ngôn về việc mua lại đảo Greenland từ Đan Mạch - một đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), và lời đe dọa về việc áp thuế quan lên các quốc gia cản trở ông.

Ông cũng từng ám chỉ, rằng Mỹ sẽ không giúp bảo vệ các quốc gia không chi đủ cho quốc phòng của chính họ.