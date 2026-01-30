Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Đức cân nhắc chia sẻ chiếc ô hạt nhân với đồng minh châu Âu

Minh Hạnh

TPO - Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết các quốc gia châu Âu đang bắt đầu thảo luận về ý tưởng một chiếc ô hạt nhân chung, trong bối cảnh ngày càng có nhiều cuộc thảo luận ở Đức về việc phát triển hệ thống phòng thủ.

uv2z3cg7cjolxmmjelnhy4ovo4.jpg
Thủ tướng Đức Friedrich Merz. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu ngày 29/1, ông Merz nói: “Chúng tôi biết phải đưa ra một số quyết định về chính sách chiến lược và quân sự, nhưng hiện tại, thời điểm chưa chín muồi”.

Đức hiện bị cấm phát triển vũ khí hạt nhân của riêng mình theo thỏa thuận "Hai cộng Bốn" năm 1990, cũng như theo hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân mang tính bước ngoặt mà Đức đã ký năm 1969.

Tuy nhiên, ông Merz cho biết, các nghĩa vụ theo hiệp ước của Đức không ngăn cản nước này thảo luận những giải pháp chung với các đối tác, bao gồm Anh và Pháp - hai cường quốc châu Âu sở hữu kho vũ khí hạt nhân.

"Các cuộc đàm phán đang diễn ra. Chúng không mâu thuẫn với việc chia sẻ hạt nhân với Mỹ”, thủ tướng Đức nói.

Những bình luận của ông Merz đã được người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng Quốc hội - Thomas Roewekamp - ​​lặp lại sau đó. Ông Roewekamp cho rằng, Đức có năng lực kỹ thuật có thể được sử dụng để phát triển vũ khí hạt nhân châu Âu.

"Chúng tôi không có tên lửa hay đầu đạn, nhưng chúng tôi có lợi thế công nghệ đáng, có thể đóng góp vào một sáng kiến ​​chung của châu Âu”, ông Roewekamp nói.

Các quốc gia châu Âu từ lâu đã phụ thuộc rất nhiều vào Mỹ và kho vũ khí hạt nhân khổng lồ của nước này để phòng thủ, nhưng thời gian gần đây đã buộc phải tăng chi tiêu quân sự, một phần để đối phó với những lời chỉ trích gay gắt từ chính quyền Tổng thống Trump.

Ông Trump đã khiến các đồng minh châu Âu của Washington lo ngại với những phát ngôn về việc mua lại đảo Greenland từ Đan Mạch - một đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), và lời đe dọa về việc áp thuế quan lên các quốc gia cản trở ông.

Ông cũng từng ám chỉ, rằng Mỹ sẽ không giúp bảo vệ các quốc gia không chi đủ cho quốc phòng của chính họ.

Minh Hạnh
Reuters
#Đức #chiếc ô hạt nhân #Greenland #Đan Mạch #NATO

Xem thêm

Cùng chuyên mục