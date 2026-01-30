Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Thủ tướng Anh Keir Starmer tặng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình quả bóng đặc biệt

Bình Giang

TPO - Thủ tướng Anh Keir Starmer đã tặng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình món quà đặc biệt trong chuyến thăm Bắc Kinh: quả bóng thi đấu chính thức của trận đấu giữa Manchester United và Arsenal diễn ra vào cuối tuần qua.

img-2169.jpg
Bức ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sút bóng từng gây sốt trên mạng xã hội.

Ông Starmer đang có chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc, chuyến thăm đầu tiên của một thủ tướng Anh đến Trung Quốc kể từ năm 2018. Dù là fan cuồng của Arsenal, Thủ tướng Starmer đã chọn món quà này để tạo sự gần gũi với Chủ tịch Tập, người được truyền thông mô tả là fan hâm mộ Manchester United.

Manchester United đã giành chiến thắng 3 - 2 trong trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng. Việc tặng món quà gắn với hai câu lạc bộ danh tiếng bậc nhất của Ngoại hạng Anh được coi là một cử chỉ mang tính biểu tượng, nhằm hâm nóng quan hệ Trung - Anh sau nhiều năm lao dốc.

Chủ tịch Tập Cận Bình được biết đến là người yêu bóng đá, từ đó một số nhà lãnh đạo thế giới đã áp dụng “ngoại giao bóng đá” để tìm tiếng nói chung với nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Đây không phải lần đầu tiên Ngoại hạng Anh góp phần vào ngoại giao.

Năm 2015, trong chuyến thăm cấp nhà nước của nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Anh, Thủ tướng David Cameron thời điểm đó đã đưa Chủ tịch Tập Cận Bình tới trung tâm huấn luyện của Manchester City. Một bức ảnh selfie có mặt Chủ tịch Tập, ông Cameron và tiền đạo Sergio Agüero của Man City đã trở thành biểu tượng cho sự khởi đầu của “kỷ nguyên vàng” trong quan hệ hai nước.

Là người đam mê bóng đá từ nhỏ, ông Tập đã thúc đẩy tầm nhìn “ba giai đoạn” cho bóng đá Trung Quốc: Giành quyền dự World Cup, đăng cai World Cup và cuối cùng là vô địch World Cup. Dù bóng đá Trung Quốc vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc hiện thực hoá các mục tiêu đó, sự quan tâm cá nhân của Chủ tịch Tập đã tạo ra một không gian chiến lược để các cường quốc bóng đá trên thế giới triển khai quyền lực mềm.

Trong nhiều năm qua, các quốc gia đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc thường tặng ông áo đấu cá nhân hóa hoặc các sản phẩm thể thao có ý nghĩa nhằm thể hiện thiện chí, trong khi nhiều đoàn khách quốc tế cũng chuẩn bị các món quà mang chủ đề bóng đá để thúc đẩy tình hữu nghị.

Tại Argentina, Chủ tịch Tập từng được trao tặng áo số 10 mang tính biểu tượng của đội tuyển quốc gia, từng được khoác bởi những huyền thoại như Lionel Messi và Diego Maradona. Tại Đức, cựu Thủ tướng Angela Merkel đã mời Chủ tịch Tập và phu nhân Bành Lệ Viện tới xem một trận giao hữu trẻ giữa hai nước. Còn tại Ireland, Chủ tịch Tập từng gây chú ý khi đá một quả bóng trên sân cỏ trong bộ áo khoác đen và giày da trang trọng, khoảnh khắc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Năm 2015, khi tiếp Hoàng tử William của Anh tại Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình được cho là đã gắn kết với vị hoàng tử - một cổ động viên Aston Villa - thông qua niềm đam mê chung với bóng đá. Khi đó, ông Tập bày tỏ mong muốn Trung Quốc học hỏi từ bóng đá Anh và hy vọng Hoàng tử William sẽ trực tiếp góp phần thúc đẩy giao lưu song phương. Hoàng tử William chúc Trung Quốc thành công trong phát triển bóng đá và hoan nghênh việc có thêm cầu thủ Trung Quốc thi đấu tại Ngoại hạng Anh.

Kể từ năm 2015, bầu không khí chính trị giữa Trung Quốc và Anh đã nguội lạnh đáng kể. Tuy nhiên, món quà của Thủ tướng Starmer ngày 29/1 vừa qua cho thấy “cây cầu bóng đá” giữa hai nước dường như vẫn chưa bị đứt gãy.

Bình Giang
SCMP
#Bóng đá #Ngoại giao bóng đá #Thủ tướng Anh #Tập Cận Bình

