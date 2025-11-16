Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Anh thực hiện cuộc ‘đại phẫu’ nhập cư lớn nhất lịch sử

Bình Giang

TPO - Chính phủ Anh vừa công bố kế hoạch cải tổ sâu rộng chính sách đối với người xin tị nạn, được đánh giá là quy mô nhất trong lịch sử hiện đại, dựa trên mô hình cứng rắn của Đan Mạch nhằm giảm sức hút đối với người nhập cư trái phép.

img-1204.jpg
Nhiều người di cư tìm đến miền Bắc nước Pháp rồi vượt eo biển Manche sang Anh.
﻿(Ảnh: Reuters)

Chính phủ Công đảng Anh đẩy mạnh siết chính sách nhập cư trong bối cảnh số lượng người xin tị nạn tăng nhanh và sức ép từ Reform UK - đảng dân túy với chủ trương cứng rắn biên giới.

Theo tuyên bố của Bộ Nội vụ Anh, một trong những thay đổi quan trọng nhất là bỏ quy định cung cấp nhà ở và trợ cấp hằng tuần cho một số nhóm người xin tị nạn.

Theo đó, người xin tị nạn có khả năng lao động nhưng không làm việc, hoặc có hành vi vi phạm pháp luật, sẽ không còn được hưởng hỗ trợ bằng ngân sách nhà nước. Chính phủ cho biết nguồn lực sẽ được ưu tiên cho những người có đóng góp cho kinh tế và cộng đồng.

Bộ trưởng Nội vụ Shabana Mahmood khẳng định Anh vẫn giữ truyền thống nhân đạo với người chạy trốn xung đột, song cảnh báo sự hào phóng của nước này đang trở thành yếu tố thúc đẩy người di cư bất hợp pháp vượt eo biển Manche. Bà Mahmood dự kiến công bố chi tiết giai đoạn thực thi vào đầu tuần tới.

Động thái trên được xem là bước đi nhằm giảm sức hút của Anh đối với dòng người tìm cách vào nước này qua con đường bất hợp pháp và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc hồi hương và trục xuất nếu cần thiết.

Tuyên bố của Bộ Nội vụ cũng khẳng định Anh sẽ tham khảo mô hình “tạm trú có điều kiện” đang áp dụng tại Đan Mạch và một số nước châu Âu, trong đó hỗ trợ xã hội gắn với tiêu chuẩn hòa nhập và đóng góp. Tại Đan Mạch, người tị nạn chỉ được cấp phép cư trú tạm thời tối đa 2 năm và phải gia hạn; nếu nước sở tại đánh giá quê hương đã an toàn, họ có thể bị đưa trở về.

Đáng chú ý, pháp luật Đan Mạch còn cho phép tịch thu tài sản có giá trị của người xin tị nạn để bù đắp chi phí chăm sóc và an sinh. Đây là chính sách gây tranh cãi nhưng được cho là góp phần hạ số đơn xin tị nạn xuống mức thấp nhất trong 40 năm.

Tại Anh, trong năm tài khoá kết thúc vào tháng 3/2025 đã có hơn 109.000 hồ sơ xin tị nạn, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước và vượt mức đỉnh năm 2002. Khảo sát dư luận gần đây cho thấy nhập cư đã vượt qua kinh tế trở thành mối quan tâm hàng đầu của cử tri.

Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền và tổ chức hỗ trợ người tị nạn tại Anh cảnh báo chính sách mới có thể gia tăng định kiến, bạo lực và đưa người tị nạn vào tình trạng mơ hồ, bất định kéo dài. Hơn 100 tổ chức đã cùng ký thư kêu gọi chính phủ “ngừng biến người nhập cư thành vật tế thần” và cần ưu tiên giải pháp nhân đạo.

Những tranh cãi tại Anh phản ánh xu hướng chung ở châu Âu kể từ làn sóng hơn 1 triệu người di cư, chủ yếu là người Syria, chuyển đến lục địa này trong giai đoạn 2015–2016, khiến nhiều quốc gia gặp khó khăn về hạ tầng và an sinh.

Bình Giang
Reuters
#Tị nạn #Di cư trái phép #Anh #Chính sách nhập cư Anh

Xem thêm

Cùng chuyên mục