Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Tổng thống Nga Putin gặp quan chức an ninh cấp cao của Iran

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp đón ông Ali Larijani - Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran - tại Điện Kremlin trong một cuộc gặp cấp cao không được thông báo trước.

697d51cb2030273ba25a675b.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani. (Ảnh: Sputnik)

Thông tin chi tiết về cuộc gặp không được Điện Kremlin tiết lộ.

Đại sứ Iran tại Nga - Kazem Jalali - sau đó tuyên bố cuộc gặp tập trung vào “quan hệ song phương” và “các vấn đề khu vực, quốc tế quan trọng”.

Ông Larijani cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran, được bổ nhiệm vào vị trí Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao hồi tháng 8 năm ngoái. Trước đó, ông đã đến thăm Mátxcơva vào mùa hè sau cuộc không kích của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Chuyến thăm mới nhất diễn ra sau khi Washington áp đặt lệnh trừng phạt đối với ông Larijani hồi đầu tháng này, cáo buộc ông liên quan đến việc khống chế các cuộc biểu tình chống chính phủ đã lan rộng khắp Iran kể từ cuối tháng 12.

Tehran đã mô tả tình trạng bất ổn là một cuộc nổi dậy được nước ngoài hậu thuẫn, cáo buộc các thế lực bên ngoài đã trang bị vũ khí cho những phần tử bạo loạn để khiêu khích phản ứng mạnh mẽ của nhà nước.

Tổng thống Nga Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran - Masoud Pezeshkian - hồi đầu tháng này để thảo luận về tình trạng bất ổn và tái khẳng định mối quan hệ song phương vững mạnh.

Khi các cuộc biểu tình lên đến đỉnh điểm, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã cân nhắc ra lệnh tấn công trừng phạt Iran. Mặc dù ông đã trì hoãn quyết định, nhưng Mỹ vẫn điều một "hạm đội" hải quân đến khu vực Trung Đông để gây áp lực buộc Tehran chấp nhận các yêu cầu về một thỏa thuận hạt nhân mới.

Kế hoạch quân sự của Mỹ vẫn đang được tích cực triển khai. Báo giới dẫn lời các nguồn tin từ chính quyền cho biết, Tổng thống Trump đang xem xét các lựa chọn từ tấn công lực lượng an ninh Iran và các địa điểm hạt nhân đến nhắm mục tiêu vào các quan chức.

Sau lời đe dọa của ông Trump về một cuộc tấn công "tồi tệ hơn nhiều" so với các cuộc tấn công trước đây của Mỹ, Tehran đã tuyên bố sẽ "tự vệ và đáp trả chưa từng có". Với việc cả hai bên đều lên kế hoạch tập trận quân sự trong khu vực, giới quan sát tiếp tục cảnh báo về sự khiêu khích và nguy cơ tính toán sai lầm.

Minh Hạnh
RT
#Iran #Tổng thống Nga Vladimir Putin #Mỹ #Trung Đông

Xem thêm

Cùng chuyên mục