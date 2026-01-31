Tổng thống Nga Putin gặp quan chức an ninh cấp cao của Iran

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp đón ông Ali Larijani - Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran - tại Điện Kremlin trong một cuộc gặp cấp cao không được thông báo trước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani. (Ảnh: Sputnik)

Thông tin chi tiết về cuộc gặp không được Điện Kremlin tiết lộ.

Đại sứ Iran tại Nga - Kazem Jalali - sau đó tuyên bố cuộc gặp tập trung vào “quan hệ song phương” và “các vấn đề khu vực, quốc tế quan trọng”.

Ông Larijani cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran, được bổ nhiệm vào vị trí Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao hồi tháng 8 năm ngoái. Trước đó, ông đã đến thăm Mátxcơva vào mùa hè sau cuộc không kích của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Chuyến thăm mới nhất diễn ra sau khi Washington áp đặt lệnh trừng phạt đối với ông Larijani hồi đầu tháng này, cáo buộc ông liên quan đến việc khống chế các cuộc biểu tình chống chính phủ đã lan rộng khắp Iran kể từ cuối tháng 12.

Tehran đã mô tả tình trạng bất ổn là một cuộc nổi dậy được nước ngoài hậu thuẫn, cáo buộc các thế lực bên ngoài đã trang bị vũ khí cho những phần tử bạo loạn để khiêu khích phản ứng mạnh mẽ của nhà nước.

Tổng thống Nga Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran - Masoud Pezeshkian - hồi đầu tháng này để thảo luận về tình trạng bất ổn và tái khẳng định mối quan hệ song phương vững mạnh.

Khi các cuộc biểu tình lên đến đỉnh điểm, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã cân nhắc ra lệnh tấn công trừng phạt Iran. Mặc dù ông đã trì hoãn quyết định, nhưng Mỹ vẫn điều một "hạm đội" hải quân đến khu vực Trung Đông để gây áp lực buộc Tehran chấp nhận các yêu cầu về một thỏa thuận hạt nhân mới.

Kế hoạch quân sự của Mỹ vẫn đang được tích cực triển khai. Báo giới dẫn lời các nguồn tin từ chính quyền cho biết, Tổng thống Trump đang xem xét các lựa chọn từ tấn công lực lượng an ninh Iran và các địa điểm hạt nhân đến nhắm mục tiêu vào các quan chức.

Sau lời đe dọa của ông Trump về một cuộc tấn công "tồi tệ hơn nhiều" so với các cuộc tấn công trước đây của Mỹ, Tehran đã tuyên bố sẽ "tự vệ và đáp trả chưa từng có". Với việc cả hai bên đều lên kế hoạch tập trận quân sự trong khu vực, giới quan sát tiếp tục cảnh báo về sự khiêu khích và nguy cơ tính toán sai lầm.