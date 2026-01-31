Tàu khu trục Mỹ cập cảng Israel giữa lúc căng thẳng với Iran

TPO - Trang tin Ynet ngày 30/1 dẫn nguồn tin từ quân đội Israel cho biết, một tàu khu trục của Hải quân Mỹ đã cập cảng Eilat của Israel, trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Iran leo thang.

(Ảnh: Reuters)

Ynet cho biết, việc tàu khu trục Mỹ cập cảng phía nam trên Vịnh Aqaba, gần biên giới Israel với Ai Cập và Jordan, đã được lên kế hoạch từ trước, là một phần của sự hợp tác đang diễn ra giữa quân đội Mỹ và Israel.

Quân đội Israel chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Việc triển khai diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tín hiệu ông sẵn sàng đàm phán với Iran, ngay cả khi Washington điều thêm các khí tài quân sự đến Trung Đông.

Một quan chức quốc phòng Mỹ nói với Reuters, rằng quân đội không thể thảo luận chi tiết về các hoạt động vì lý do an ninh, đồng thời cho biết sự an toàn của các quân nhân là ưu tiên hàng đầu.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết, quân đội nước này sẵn sàng thực hiện bất kỳ hành động nào mà tổng thống yêu cầu.

Ông Trump đã cảnh báo Iran nên quay trở lại đàm phán về chương trình hạt nhân hoặc đối mặt với những hành động quyết liệt hơn nhiều từ phía Mỹ. Tổng thống Trump cũng nói rằng Mỹ có một "hạm đội" đang hướng về Iran, mặc dù ông hy vọng nó sẽ không được sử dụng.

Đáp lại, Tehran dọa trả đũa Mỹ, Israel và các đồng minh trong trường hợp bị tấn công.

Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng Israel tuần trước cho biết quân đội đã chuẩn bị cho nhiều kịch bản khác nhau và đang liên tục cải thiện năng lực của mình.

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ - Brad Cooper - đã đến thăm Israel tuần trước, trong một chuyến đi mà quân đội Israel cho biết nhằm mục đích làm sâu sắc thêm mối quan hệ chiến lược và tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai đồng minh.