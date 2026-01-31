Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Tàu khu trục Mỹ cập cảng Israel giữa lúc căng thẳng với Iran

Minh Hạnh

TPO - Trang tin Ynet ngày 30/1 dẫn nguồn tin từ quân đội Israel cho biết, một tàu khu trục của Hải quân Mỹ đã cập cảng Eilat của Israel, trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Iran leo thang.

a77qyijz2fkfvc2rrzcqvclmdm.jpg
(Ảnh: Reuters)

Ynet cho biết, việc tàu khu trục Mỹ cập cảng phía nam trên Vịnh Aqaba, gần biên giới Israel với Ai Cập và Jordan, đã được lên kế hoạch từ trước, là một phần của sự hợp tác đang diễn ra giữa quân đội Mỹ và Israel.

Quân đội Israel chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Việc triển khai diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tín hiệu ông sẵn sàng đàm phán với Iran, ngay cả khi Washington điều thêm các khí tài quân sự đến Trung Đông.

Một quan chức quốc phòng Mỹ nói với Reuters, rằng quân đội không thể thảo luận chi tiết về các hoạt động vì lý do an ninh, đồng thời cho biết sự an toàn của các quân nhân là ưu tiên hàng đầu.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết, quân đội nước này sẵn sàng thực hiện bất kỳ hành động nào mà tổng thống yêu cầu.

Ông Trump đã cảnh báo Iran nên quay trở lại đàm phán về chương trình hạt nhân hoặc đối mặt với những hành động quyết liệt hơn nhiều từ phía Mỹ. Tổng thống Trump cũng nói rằng Mỹ có một "hạm đội" đang hướng về Iran, mặc dù ông hy vọng nó sẽ không được sử dụng.

Đáp lại, Tehran dọa trả đũa Mỹ, Israel và các đồng minh trong trường hợp bị tấn công.

Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng Israel tuần trước cho biết quân đội đã chuẩn bị cho nhiều kịch bản khác nhau và đang liên tục cải thiện năng lực của mình.

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ - Brad Cooper - đã đến thăm Israel tuần trước, trong một chuyến đi mà quân đội Israel cho biết nhằm mục đích làm sâu sắc thêm mối quan hệ chiến lược và tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai đồng minh.

Minh Hạnh
Reuters
#Mỹ #Iran #Israel #tàu khu trục #Tổng thống Mỹ Donald Trump

Xem thêm

Cùng chuyên mục