Lộ diện ứng viên tiềm năng được Tổng thống Mỹ 'chọn mặt gửi vàng' cho vị trí Chủ tịch Fed

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ công bố ý định đề cử ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp theo, hai nguồn thạo tin nói với CNN.

gettyimages-2211325619-1.jpg
Ông Kevin Warsh. (Ảnh: Getty Images)

Tổng thống Mỹ Trump đã cân nhắc về quyết định này trong vài tháng, và đã thu hẹp danh sách ứng cử viên xuống còn 4 người trong những tuần gần đây. Ông nói với các phóng viên vào tối 29/1, rằng ông đã hoàn tất lựa chọn của mình và sẽ chính thức công bố vào ngày 30/1 (theo giờ Washington).

“Tôi nghĩ ngày mai sẽ công bố một sự lựa chọn thực sự tuyệt vời”, Tổng thống Trump nói khi đến dự buổi ra mắt bộ phim tài liệu về Đệ nhất phu nhân Melania Trump.

Tổng thống Trump từ chối công khai tên người được chọn, và các quan chức chính quyền cảnh báo rằng, chưa có gì là cuối cùng cho đến khi ông Trump trực tiếp công bố. Một số quan chức lưu ý rằng tổng thống đã thay đổi quan điểm về các ứng viên nhiều lần trong suốt quá trình này.

Nhưng dường như Tổng thống Trump đã đưa ra quyết định chắc chắn vào tối 29/1, và công tác chuẩn bị tại Nhà Trắng đang được tiến hành. Theo một nguồn tin thân cận, ông Warsh đã gặp ông Trump tại Nhà Trắng.

“Đó sẽ là một người rất được kính trọng, một người được mọi người trong giới tài chính biết đến”, ông Trump nói. “Và tôi nghĩ đó sẽ là một sự lựa chọn rất tốt”.

Ngoài ông Warsh, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Kevin Hassett, Giám đốc điều hành BlackRock Rick Rieder và Thống đốc Fed Christopher Waller cũng là những ứng cử viên tiềm năng. Tổng thống Trump đã có các cuộc phỏng vấn trực tiếp với từng ứng cử viên trong số bốn người này ở giai đoạn cuối cùng của quá trình chọn lọc.

Ông Warsh từ lâu đã được Tổng thống Trump nhắc đến như một trong những ứng cử viên hàng đầu cho vị trí này và đã gặp ông Trump vào tháng 12/2025 để phỏng vấn chính thức. Cuộc gặp gỡ được các cố vấn của ông Trump đánh giá tích cực. Tổng thống Trump nói với những người thân cận rằng ông Warsh đã thể hiện tốt, và rằng ông Warsh “rất phù hợp với vị trí này”.

Ông Warsh đã giữ chức Thống đốc Fed trong 5 năm sau khi được cựu Tổng thống George W. Bush đề cử. Ông từng được xem xét cho các vị trí kinh tế cấp cao trong cả hai chính quyền của ông Trump, và từng được coi là ứng cử viên tiềm năng cho chức Bộ trưởng Tài chính trước khi Tổng thống Trump chọn ông Scott Bessent.

Ông Warsh cũng từng được Tổng thống Trump cân nhắc cho vị trí Chủ tịch Fed năm 2017, nhưng cuối cùng vị trí này đã thuộc về ông Jerome Powell.

“Nhiều người nghĩ rằng đây là người lẽ ra đã có thể đảm nhiệm vị trí này vài năm trước”, Tổng thống Trump hé lộ với các phóng viên tối 29/1 về ứng viên Chủ tịch Fed.

Tổng thống Trump đã mất thiện cảm với ông Powell trong nhiệm kỳ đầu tiên, và đã liên tục chỉ trích chủ tịch cũng như Fed trong suốt năm đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai.

Minh Hạnh
CNN
