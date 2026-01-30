Bầu cử Myanmar: Đảng thân quân đội Myanmar chiến thắng áp đảo

TPO - Đảng được quân đội Myanmar hậu thuẫn vừa giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử gồm 3 giai đoạn của nước này, truyền thông nhà nước Myanmar đưa tin.

Người dân Myanmar xếp hàng đi bỏ phiếu ngày 28/12/2025. Ảnh: Reuters

Đảng Liên minh đoàn kết và phát triển (USDP) giành chiến thắng áp đảo trong cả 3 giai đoạn bỏ phiếu, giành đa số ghế tuyệt đối tại 2 viện lập pháp của Myanmar. Theo kết quả được công bố ngày 29 và 30/1, USDP giành 232/263 ghế tại Hạ viện Pyithu Hluttaw và 109/157 ghế tại Thượng viện Amyotha Hluttaw.

Eleven Media Group, một cơ quan truyền thông ủng hộ quân đội, dẫn lời người phát ngôn chính quyền quân sự Zaw Min Tun cho biết, Quốc hội Myanmar dự kiến sẽ họp vào tháng 3 tới để bầu tổng thống, và chính phủ mới sẽ nhậm chức vào tháng 4.

Vòng bỏ phiếu cuối cùng vào cuối tháng 1/2026 đã khép lại cuộc bầu cử bắt đầu từ ngày 28/12/2025, hơn 4 năm sau cuộc đảo chính mà quân đội tiến hành để lật đổ chính phủ dân cử của bà Aung San Suu Kyi.

Myanmar rơi vào bất ổn chính trị kể từ cuộc đảo chính. Theo Liên Hợp Quốc, khoảng 3,6 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa.

Chính quyền quân sự Myanmar khẳng định các cuộc bỏ phiếu tự do, công bằng và nhận được sự ủng hộ của người dân.

Đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) của bà Suu Kyi đã bị giải thể cùng hàng chục đảng khác, một số đảng còn lại từ chối tham gia bầu cử.

Theo hệ thống chính trị Myanmar, quân đội được bảo đảm 25% số ghế trong Quốc hội, nhờ đó duy trì quyền kiểm soát ngay cả khi quyền lực được chính thức chuyển giao cho chính phủ dân sự.