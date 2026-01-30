Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Nổ lớn ở nhà máy pháo hoa Thái Lan, nhiều người thương vong

Quỳnh Như

TPO - Sáng 30/1, một vụ nổ lớn xảy ra tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở quận Don Chedi, tỉnh Suphan Buri (Thái Lan), khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 3 người bị thương.

Sáng 30/1, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại một nhà máy sản xuất pháo hoa ở quận Don Chedi, huyện Suphan Buri, gần chùa Wat Dong Kra Chao. Vụ nổ tạo ra tiếng động mạnh làm rung chuyển khu vực xung quanh, khiến nhà máy bị hư hại nghiêm trọng và ảnh hưởng đến một số công trình lân cận. Cột khói dày bốc cao, có thể quan sát từ khoảng cách xa.

06fa7b4a-2831-46bc-9b14-531af861271e.jpg
a7d6e2de-c4e9-44cb-a625-50314a766db7.jpg
4f523655-5bba-4580-b087-eb0ad6daf252.jpg
f3439255-9b77-4159-bc20-a3777b7d5fcf.jpg
Hiện trường vụ nổ.

Theo báo cáo từ Hiệp hội Cứu hộ tỉnh Suphan Buri, vụ nổ đã gây ra nhiều thương vong. Thông tin ban đầu xác nhận có ít nhất 1 người thiệt mạng và 3 người bị thương, trong đó có trường hợp bị thương nặng. Các đội cứu hộ đang có mặt tại hiện trường để sơ cứu, đồng thời chuyển các nạn nhân đến bệnh viện gần nhất.

Giới chức trách đã phong tỏa khu vực để đảm bảo an toàn công cộng, do lo ngại về nguy cơ xảy ra các vụ nổ tiếp theo. Người dân được khuyến cáo tránh xa hiện trường, đặc biệt là các tuyến đường xung quanh chùa Wat Dong Kra Chao, để tạo điều kiện cho xe cứu thương và lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ.

Hiện, nguyên nhân vụ nổ đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Quỳnh Như
The National
#pháo hoa #Thái Lan #vụ nổ #thương vong #cứu hộ #Suphan Buri #hiện trường

Xem thêm

Cùng chuyên mục