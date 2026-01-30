Nổ lớn ở nhà máy pháo hoa Thái Lan, nhiều người thương vong

TPO - Sáng 30/1, một vụ nổ lớn xảy ra tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở quận Don Chedi, tỉnh Suphan Buri (Thái Lan), khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 3 người bị thương.

Sáng 30/1, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại một nhà máy sản xuất pháo hoa ở quận Don Chedi, huyện Suphan Buri, gần chùa Wat Dong Kra Chao. Vụ nổ tạo ra tiếng động mạnh làm rung chuyển khu vực xung quanh, khiến nhà máy bị hư hại nghiêm trọng và ảnh hưởng đến một số công trình lân cận. Cột khói dày bốc cao, có thể quan sát từ khoảng cách xa.

Hiện trường vụ nổ.

Theo báo cáo từ Hiệp hội Cứu hộ tỉnh Suphan Buri, vụ nổ đã gây ra nhiều thương vong. Thông tin ban đầu xác nhận có ít nhất 1 người thiệt mạng và 3 người bị thương, trong đó có trường hợp bị thương nặng. Các đội cứu hộ đang có mặt tại hiện trường để sơ cứu, đồng thời chuyển các nạn nhân đến bệnh viện gần nhất.

Giới chức trách đã phong tỏa khu vực để đảm bảo an toàn công cộng, do lo ngại về nguy cơ xảy ra các vụ nổ tiếp theo. Người dân được khuyến cáo tránh xa hiện trường, đặc biệt là các tuyến đường xung quanh chùa Wat Dong Kra Chao, để tạo điều kiện cho xe cứu thương và lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ.

Hiện, nguyên nhân vụ nổ đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.