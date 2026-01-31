Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Iran nói sẵn sàng đàm phán công bằng với Mỹ

Minh Hạnh

TPO - Iran sẵn sàng nối lại đàm phán với Mỹ nhưng các cuộc đàm phán phải hướng đến sự công bằng, Ngoại trưởng Iran cho biết, trong bối cảnh các cường quốc khu vực đang nỗ lực ngăn chặn xung đột quân sự giữa Washington và Tehran.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/1 cho biết ông có kế hoạch nói chuyện với Iran, ngay cả khi Mỹ điều thêm một tàu chiến đến Trung Đông và người đứng đầu Lầu Năm Góc nói rằng quân đội sẽ sẵn sàng thực hiện bất cứ yêu cầu nào của tổng thống.

Theo một quan chức cấp cao của Iran, một trong những yêu cầu chính của Mỹ để nối lại đàm phán là kiềm chế chương trình vũ khí của Tehran. Tuy nhiên, Iran bác bỏ yêu cầu này.

"Nếu các cuộc đàm phán công bằng và bình đẳng, Iran sẵn sàng tham gia”, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói trong một cuộc họp báo với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ tại Istanbul.

Ông Araghchi cho biết, hiện tại không có cuộc đàm phán nào giữa Tehran và Washington được lên kế hoạch.

Các quốc gia trong khu vực, bao gồm: Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất và Ả-rập Xê-út, đã tham gia vào các nỗ lực ngoại giao để ngăn chặn một cuộc đối đầu quân sự giữa Washington và Tehran.

Đáp lại mối đe dọa hành động quân sự của Mỹ, ông Araghchi nói rằng Tehran sẵn sàng cho cả đàm phán hoặc xung đột. Ông cũng khẳng định, Tehran sẵn sàng đối thoại với các nước trong khu vực để thúc đẩy ổn định và hòa bình.

Tổng thống Mỹ Trump đã gia tăng áp lực lên Tehran sau nhiều tuần biểu tình trên khắp đất nước Iran do khó khăn kinh tế và sự sụt giảm mạnh giá trị của đồng rial. Chính quyền Iran cho biết số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình đã lên tới hơn 3.000 người.

Theo CNN, chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran vẫn là mối quan ngại chính đối với Washington. Theo hãng tin này, trong khi hai bên đang tham gia đối thoại, các quan chức Mỹ đã đưa ra những điều kiện tiên quyết đối với Iran cho một cuộc gặp trực tiếp, bao gồm chấm dứt vĩnh viễn việc làm giàu uranium, hạn chế chương trình tên lửa đạn đạo và ngừng hỗ trợ các đồng minh trong khu vực.

Iran cảnh báo, rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ cũng sẽ được coi là một “cuộc chiến toàn diện” và sẽ bị đáp trả.

Minh Hạnh
Reuters
#Iran #Mỹ #đàm phán #Trung Đông #tàu chiến Mỹ

