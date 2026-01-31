Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hơn 200 người thiệt mạng trong vụ sập hầm mỏ ở Cộng hòa Congo

Quỳnh Như

TPO - Hơn 200 người được cho là đã thiệt mạng trong vụ sập hầm mỏ ở tỉnh Bắc Kivu, miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, theo Reuters.

Hãng tin Reuters hôm thứ Bảy (31/1) dẫn lời ông Lumumba Kambere Muyisa, phát ngôn viên của giới chức do lực lượng nổi dậy bổ nhiệm cho biết, hơn 200 người được báo cáo đã thiệt mạng trong vụ sập hầm tại mỏ coltan Rubaya, miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo.

Mỏ quặng này nằm cách thành phố Goma, thủ phủ tỉnh Bắc Kivu, khoảng 60km về phía tây bắc, đã bị sập vào hôm thứ Tư (28/1), tính đến tối thứ Sáu (30/1), con số thương vong chính xác vẫn chưa được xác nhận.

3c280c73-2ebb-4bed-9b0e-95672ce54a73.jpg
Người lao động làm việc tại mỏ coltan Rubaya.

"Hơn 200 người là nạn nhân của vụ sạt lở đất này, bao gồm các thợ mỏ, trẻ em và tiểu thương. Một số người đã được sơ cứu kịp thời nhưng bị thương nặng", ông Muyisa nói, đồng thời cho biết khoảng 20 người bị thương đang được điều trị tại các cơ sở y tế.

Theo ông, vụ việc xảy ra trong thời điểm mùa mưa đang diễn ra, khiến mặt đất trở nên yếu và dễ sạt lở. "Mặt đất đã sụp xuống khi các nạn nhân đang ở trong mỏ khai thác", ông nói.

Rubaya hiện sản xuất khoảng 15% lượng coltan của thế giới. Coltan được tinh chế thành tantalum - kim loại chịu nhiệt quan trọng, được sử dụng rộng rãi trong sản xuất điện thoại di động, máy tính, linh kiện hàng không vũ trụ và tua-bin khí.

Quỳnh Như
Reuters
