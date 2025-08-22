Sập cầu ở Trung Quốc, nhiều người thương vong

TPO - Ít nhất 12 người đã thiệt mạng và 4 người khác mất tích sau khi một phần của cây cầu đang thi công bất ngờ đổ sập ở Tây Bắc Trung Quốc ngày 22/8.

Đoạn video do đài truyền hình nhà nước CCTV công bố cho thấy, một vòm thép dài 108 m của cây cầu bất ngờ đổ sụp xuống sông Hoàng Hà, nghi do sự cố về dây cáp.

Vào thời điểm đó, có 15 công nhân và một quản lý dự án đang có mặt tại công trường.

Khoảnh khắc một phần cây cầu đổ sập. (Nguồn: Weibo)

Hàng trăm nhân viên cứu hộ đã được huy động cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn, theo Tân Hoa Xã.

Cảnh sát Trung Quốc cho biết, 12 người được xác nhận đã thiệt mạng, và 4 người vẫn đang mất tích.

Hiện trường vụ sập cầu. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Theo Nhân dân Nhật báo, cây cầu nói trên thuộc tuyến đường sắt Tứ Xuyên - Thanh Hải, là cây cầu hai đường ray vòm thép có nhịp dài nhất thế giới. Đây cũng là cầu đường sắt vòm thép đầu tiên của Trung Quốc bắc qua sông Hoàng Hà, con sông dài thứ hai ở nước này.