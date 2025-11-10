Tây Ban Nha: 18 người thương vong ở thiên đường du lịch Tenerife

TPO - Hòn đảo Tenerife - thiên đường du lịch của Tây Ban Nha - vừa hứng chịu thảm kịch khi những con sóng khổng lồ bất ngờ ập vào bờ, cuốn trôi du khách và khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, 15 người khác bị thương.

Theo BBC, trong số 3 nạn nhân có một phụ nữ tử vong sau khi bị cuốn xuống biển gần cầu tàu của khu nghỉ dưỡng Puerto de la Cruz, một người đàn ông thiệt mạng tại Santa Cruz de Tenerife và một người khác được tìm thấy không qua khỏi gần bãi biển Granadilla.

Tại khu nghỉ dưỡng Puerto de la Cruz - nơi nổi tiếng với bờ biển thơ mộng - sóng dữ đã cuốn đi 10 người, trong đó ba người bị thương nặng. Một phụ nữ bị ngừng tim tại hiện trường.

“Ngay khi thấy một người đàn ông vẫy tay cầu cứu, tôi chỉ kịp cởi quần áo và nhảy xuống biển. Tôi cứu được ba người, nhưng người phụ nữ kia đã không qua khỏi”, Pedro - một nhân viên cứu hộ ở Tenerife - nghẹn ngào kể lại với Reuters.

Hình ảnh những con sóng dữ tấn công hòn đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng Tenerife của Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.

Một nhân chứng khác tên Carlos nói rằng anh đã cố cảnh báo những người chụp ảnh tránh xa bờ biển. Nhưng các du khách không nghe vì ai cũng muốn quay lại khoảnh khắc biển động, cho đến khi con sóng thực sự ập đến.

Đáng nói, không chỉ 3 người thiệt mạng trong vụ sóng dữ tại cầu tàu, các khu vực khác của đảo cũng ghi nhận 2 trường hợp tử vong do điều kiện thời tiết khắc nghiệt - một người đàn ông chết đuối và một người khác thiệt mạng vì mảnh vỡ rơi trúng trong gió lớn.

Chính quyền địa phương mô tả tình hình là “rất nghiêm trọng”, đồng thời khuyến cáo người dân và du khách “tuyệt đối tránh xa khu vực ven biển” trong những ngày tới khi sóng lớn vẫn tiếp diễn.

Theo cơ quan khí tượng AEMET, thời điểm xảy ra vụ việc, Tenerife đang chịu ảnh hưởng của một cơn bão mạnh từ phía Bắc Đại Tây Dương, gây ra gió lớn và sóng cao từ 2-4m. Chính quyền Quần đảo Canary đã ban hành cảnh báo đỏ, đóng cửa nhiều bãi biển và khuyến cáo người dân tránh xa khu vực ven biển.

Thời điểm xảy ra vụ việc, Tenerife đang chịu ảnh hưởng của một cơn bão mạnh từ phía Bắc Đại Tây Dương, gây ra gió lớn và sóng cao từ 2-4m. Ảnh minh họa: Shutterstock.

Tuy nhiên, bất chấp cảnh báo, một số du khách vẫn tụ tập ở cầu tàu và bờ biển để chụp ảnh, quay video cảnh biển động. Khi cơn sóng lớn bất ngờ tràn qua, nhiều người không kịp phản ứng và bị cuốn ra xa bờ.

Các đội cứu hộ được huy động khẩn cấp, nhiều trực thăng và tàu cứu nạn đã được triển khai. “Tình huống diễn ra quá nhanh, ngay cả những người dân bản địa quen với biển cũng bất ngờ”, một nhân viên cứu hộ nói.

Các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng sóng lớn đột ngột - gọi là marejada - thường xảy ra ở vùng biển Đại Tây Dương vào mùa Thu - Đông, đặc biệt khi gió mạnh kết hợp với dòng hải lưu. Dù đã được dự báo, nhưng việc du khách chủ quan, xem nhẹ cảnh báo đã khiến những phút giây nghỉ dưỡng trở thành thảm họa.

“Chúng ta không thể kiểm soát thiên nhiên, nhưng có thể kiểm soát sự liều lĩnh của chính mình”, một phát ngôn viên chính quyền Tenerife nói và nhấn mạnh thảm kịch này là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc tuân thủ cảnh báo an toàn - dù chỉ là một tấm biển nhỏ bên bờ biển.