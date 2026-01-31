Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Thủ tướng Anh nói ‘không thể vùi đầu vào cát’ sau cảnh báo của Tổng thống Trump

Bình Giang

TPO - Thủ tướng Anh Keir Starmer vừa tới thăm trung tâm tài chính Thượng Hải, trong nỗ lực thúc đẩy cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp Anh tại Trung Quốc. Hoạt động diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu phản đối bất kỳ thỏa thuận nào giữa Bắc Kinh và London.

ap26030059480906.jpg
ap26030062369496.jpg
Thủ tướng Anh Keir Starmer trong chuyến thăm Trung Quốc. (Ảnh: AP)

Thủ tướng Starmer dẫn hơn 50 lãnh đạo doanh nghiệp trong chuyến thăm Trung Quốc lần này.

Ông Starmer cho rằng những chỉ trích của ông Trump nhắm vào Canada chứ không phải Anh. Ông nói thêm rằng Washington đã được thông báo trước về kế hoạch và mục tiêu của chuyến thăm, đồng thời nhấn mạnh rằng ông Trump cũng có kế hoạch thăm Trung Quốc trong năm nay.

“Tôi không nghĩ việc Vương quốc Anh vùi đầu vào cát là khôn ngoan. Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Cùng với Hong Kong (Trung Quốc), đây là đối tác thương mại lớn thứ ba của chúng tôi. Và thông qua chuyến thăm này, chúng tôi đã mở ra nhiều cơ hội tạo việc làm và của cải”, ông Starmer nói với Sky News ngày 30/1.

Trong chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 29/1, Thủ tướng Anh đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Hai bên cam kết xây dựng quan hệ đối tác chiến lược dài hạn và ổn định, chấm dứt căng thẳng kéo dài nhiều năm.

Cũng trong ngày 29/1, Tổng thống Trump nói về khả năng ông có thể phản đối bất kỳ thỏa thuận nào giữa Bắc Kinh và London, rồi chuyển sang đề cập đến Canada, quốc gia mà ông nhiều lần chỉ trích gay gắt kể từ khi Thủ tướng Mark Carney thăm Trung Quốc đầu tháng này.

“Vâng, điều đó rất nguy hiểm với họ. Và thậm chí còn nguy hiểm hơn, theo tôi, là việc Canada làm ăn với Trung Quốc. Canada không làm ăn tốt. Họ đang làm rất tệ”, Tổng thống Trump nói, khi được hỏi về chuyến thăm của Thủ tướng Starmer và các cuộc đàm phán thương mại giữa Anh và Trung Quốc.

“Không thể coi Trung Quốc là lời giải”, ông Trump nói thêm.

Thủ tướng Starmer và Thủ tướng Carney là hai trong số nhiều nhà lãnh đạo nước ngoài đã đến thăm Bắc Kinh, trong bối cảnh thị trường Mỹ trở nên rủi ro vì ông Trump liên tục thay đổi chính sách.

Thủ tướng Anh cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình đồng ý dỡ bỏ lệnh cấm đi lại áp với một số nghị sĩ Anh từ khi London cùng Liên minh châu Âu (EU), Canada và Mỹ trừng phạt bốn quan chức Trung Quốc liên quan đến người Duy Ngô Nhĩ.

Chưa rõ Anh đưa ra nhượng bộ gì để đổi lại việc dỡ bỏ trừng phạt các nghị sĩ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hai bên nhất trí khôi phục trao đổi bình thường giữa các cơ quan lập pháp.

Cựu lãnh đạo đảng Bảo thủ Iain Duncan Smith - một trong những người bị Trung Quốc trừng phạt, đã ra tuyên bố bác bỏ bất kỳ thỏa thuận nào đổi dỡ bỏ trừng phạt lấy nhượng bộ ngoại giao hay kinh tế.

Bình Giang
AP
#Thủ tướng Anh #Tổng thống Trump #Donald Trump #Trung Quốc

