Khoảnh khắc cầu vượt Hồng Kỳ của Trung Quốc đổ sập trong vài giây

Quỳnh Như

TPO - Hôm thứ Ba (11/11), một phần của cây cầu Hồng Kỳ mới khánh thành tại tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc đã bị đổ sập do sạt lở đất.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), vụ việc xảy ra tại đoạn cầu gần nhà máy thủy điện Song Giang Khẩu, nằm trên quốc lộ 317 nối tỉnh Tứ Xuyên và khu tự trị Tây Tạng.

Chính quyền địa phương đã khẩn trương điều động lực lượng cứu hộ cũng như chuyên gia kỹ thuật đến hiện trường để đánh giá thiệt hại, điều tra nguyên nhân vụ sập cầu.

Khoảnh khắc một phần cầu Hồng Kỳ đổ sập, tạo thành đám mây bụi khổng lồ.

Báo cáo ban đầu cho biết sự cố không gây thương vong, các phương tiện đã được hướng dẫn đi theo tuyến đường vòng chỉ định.

Trước đó một ngày (10/11), cảnh sát thành phố Maerkang đã chủ động đóng cửa cây cầu sau khi phát hiện các vết nứt trên sườn dốc và mặt đường khu vực lân cận.

Theo thông tin từ Tập đoàn Xây dựng Cầu đường Tứ Xuyên, cầu Hồng Kỳ nằm ở khu vực miền núi Barkam được hoàn thành đầu năm nay trong khuôn khổ dự án quốc lộ 317 - tuyến giao thông nối miền trung Trung Quốc với Tây Tạng. Cây cầu có chiều dài 758m, cao khoảng 625m so với đáy vực, với trụ cầu cao tới 172m.

Quỳnh Như
Global Times
