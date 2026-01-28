Agribank triển khai chương trình 'Agribank chung tay vì người nghèo, đối tượng chính sách nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026'

Trong không khí cả nước chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Xuân Bính Ngọ 2026, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) triển khai Chương trình an sinh xã hội “Agribank chung tay vì người nghèo, đối tượng chính sách” với tổng trị giá hơn 100 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm xã hội và truyền thống nhân ái của ngân hàng luôn đồng hành cùng cộng đồng và sự phát triển bền vững của đất nước.

Trải qua 38 năm xây dựng và phát triển, Agribank giữ vững vị thế là ngân hàng thương mại Nhà nước giữ vai trò chủ lực trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và nền kinh tế, kiên định với sứ mệnh vì cộng đồng. Bên cạnh hoạt động kinh doanh hiệu quả và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao phó, Agribank luôn dành nguồn lực đáng kể để triển khai các chương trình an sinh xã hội ý nghĩa, thiết thực, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và ổn định đời sống nhân dân, đặc biệt tại các điểm vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Xuân Bính Ngọ 2026, Agribank gửi đi thông điệp “Trao yêu thương - Tết trọn vẹn”, hướng các hoạt động an sinh xã hội tới những hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên khắp cả nước. Từ những phần quà nghĩa tình ấy, mùa Xuân được nối dài thêm, để người dân đón Tết cổ truyền trong không khí ấm áp, đủ đầy.

Chương trình được triển khai đồng loạt trên toàn hệ thống Agribank từ ngày 29/01/2026 đến ngày 31/01/2026 với sự vào cuộc tích cực của các chi nhánh, đơn vị trực thuộc, phối hợp chặt chẽ cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể. Việc triển khai tập trung, thống nhất bảo đảm các nguồn lực hỗ trợ được chuyển tải kịp thời, phù hợp với từng địa bàn, mang lại hiệu quả thiết thực cho người thụ hưởng.

Các hoạt động an sinh xã hội dịp Xuân Bính Ngọ 2026 mang nhiều hình thức phù hợp như trao quà Tết, hỗ trợ nhu yếu phẩm, hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt, cùng các phương thức thiết thực khác dành cho những đối tượng yếu thế. Trong mỗi phần quà trao đi ẩn chứa sự sẻ chia, lời động viên chân thành từ trái tim những cán bộ ngân hàng. Sự quan tâm này đối với đời sống nhân dân trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết vào thời điểm giáp Tết khi nhu cầu bảo đảm sinh kế và ổn định cuộc sống là nỗi trăn trở của nhiều gia đình.

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức, Agribank luôn chú trọng triển khai các chương trình an sinh xã hội như một cam kết dài hạn với cộng đồng. Đặc biệt, với thông điệp “Trao yêu thương – Tết trọn vẹn”, hành trình Xuân Bính Ngọ 2026 hướng trực tiếp đến việc chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng yếu thế. Những món quà thiết thực này không chỉ mang đến sự sẻ chia kịp thời mỗi dịp Tết đến Xuân về mà còn góp phần lan tỏa hơi ấm nghĩa tình, để niềm hy vọng về một năm mới tốt đẹp hiện diện trên khắp mọi miền Tổ quốc.