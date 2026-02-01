Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Tình báo phương Tây không tìm thấy bằng chứng Iran chế tạo vũ khí hạt nhân

Quỳnh Như

TPO - Các cơ quan tình báo phương Tây không tìm thấy bằng chứng cho thấy Iran đang làm giàu uranium ở mức phục vụ chế tạo vũ khí hạt nhân hoặc tiến hành các bước phát triển đầu đạn hạt nhân, theo New York Times.

Tờ New York Times (NYT) dẫn các nguồn thạo tin cho biết, trong thời gian gần đây, Iran chưa đạt được những tiến triển đáng kể trong việc tái thiết chương trình hạt nhân của nước này.

"Có rất ít dấu hiệu cho thấy Iran đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc tái thiết chương trình hạt nhân. Trong sáu tháng qua, hầu như không có gì cho thấy Iran đã có những bước tiến đáng kể trong việc khôi phục năng lực làm giàu nhiên liệu hạt nhân cũng như chế tạo đầu đạn hạt nhân", New York Times viết.

image-1.jpg
Hậu quả cuộc tấn công vào cơ sở hạt nhân Isfahan (Iran) tháng 6/2025.

Theo nguồn tin, Iran chưa xây dựng các cơ sở hạt nhân mới, mặc dù đã ghi nhận hoạt động tại hai địa điểm chưa hoàn thiện ở Natanz và Isfahan.

Theo các cơ quan tình báo Israel và Mỹ, chiến dịch quân sự năm ngoái đã làm chậm dự án của Iran từ sáu tháng đến một năm, trong khi các máy ly tâm tại cơ sở Fordow vẫn chưa hoạt động được.

Tháng 9 năm ngoái, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi xác nhận toàn bộ vật liệu hạt nhân làm giàu của Iran đang nằm dưới đống đổ nát của các cơ sở bị tấn công hồi tháng 6.

Theo nhà ngoại giao này, tình trạng hiện tại của các vật liệu đang được chuyên gia Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran đánh giá. Dữ liệu thu được sẽ chuyển đến Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao để phân tích thêm và đưa ra các quyết định cần thiết.

Ông lưu ý rằng, việc đánh giá thiệt hại có thể mất nhiều thời gian do khó tiếp cận các địa điểm bị phá hủy, bao gồm Fordow, Natanz và Isfahan.

Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Iran đã tích lũy 409 kg uranium làm giàu ở mức 60%, gần đạt ngưỡng 90% cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân. Lượng uranium này được lưu trữ tại một cơ sở ở Isfahan. IAEA ước tính Iran có thể sản xuất đủ vật liệu phân hạch cho 9-10 quả bom hạt nhân nếu tiếp tục làm giàu.

Quỳnh Như
NYT, Tass
