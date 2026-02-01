Iran nói đã có tiến triển trong các cuộc đàm phán với Mỹ

TPO - Quan chức an ninh hàng đầu của Iran cho biết đã có tiến triển trong các cuộc đàm phán với Mỹ, ngay cả khi tổng tư lệnh quân đội Iran cảnh báo Washington không nên tiến hành các cuộc tấn công quân sự.

Washington đã triển khai một “hạm đội” do tàu sân bay USS Abraham Lincoln dẫn đầu đến Trung Đông, sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo về khả năng can thiệp khi làn sóng biểu tình lan rộng ở Iran.

“Trái ngược với sự thổi phồng của truyền thông, các thỏa thuận cho các cuộc đàm phán đang tiến triển”, ông Ali Larijani - Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, nói, một ngày sau khi ông xác nhận đã có cuộc hội đàm tại Mátxcơva với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ngày 31/1, ông Larijani và Thủ tướng Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani đã có cuộc hội đàm tại Tehran nhằm cố gắng “giảm leo thang căng thẳng trong khu vực”.

Cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết, một cuộc xung đột quy mô lớn hơn sẽ gây tổn hại cho cả Iran và Mỹ.

“Iran chưa bao giờ tìm kiếm xung đột và không hề có ý định gây chiến. Chúng tôi tin chắc rằng chiến tranh sẽ không có lợi cho Iran, Mỹ, hay cho khu vực”, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi, theo thông báo từ văn phòng tổng thống Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng xác nhận, đã có một cuộc đối thoại giữa Tehran và Washington. “Iran đang nói chuyện với chúng tôi, và chúng tôi sẽ xem xét liệu có thể làm gì đó hay không. Nếu không, hãy xem điều gì sẽ xảy ra. Chúng tôi có một hạm đội lớn đang hướng đến đó”, ông nói với Fox News.

Tổng thống Trump cho biết, ông tin rằng Iran sẽ đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân và tên lửa thay vì đối mặt với hành động quân sự của Mỹ.

Iran trong thế phòng thủ

Tư lệnh quân đội Iran - Amir Hatami - cảnh báo Mỹ và Israel không được tấn công, nói rằng lực lượng của ông đang “trong tình trạng sẵn sàng tối đa”.

“Nếu đối phương phạm sai lầm, chắc chắn họ sẽ gây nguy hiểm cho an ninh của chính mình và an ninh của khu vực”, ông Hatami nói, theo hãng thông tấn chính thức IRNA.

Ông cho biết thêm, rằng công nghệ và chuyên môn hạt nhân của Iran “không thể bị xóa bỏ”.

Trong bối cảnh căng thẳng chưa hạ nhiệt, Iran đã rung chuyển bởi hai vụ nổ hôm 31/1. Chính quyền Iran khẳng định những vụ việc này không liên quan đến bất kỳ cuộc tấn công hoặc phá hoại nào, mà là các sự cố rò rỉ khí gas.

Ngày 30/1, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) sẽ tiến hành “cuộc tập trận hải quân bắn đạn thật kéo dài hai ngày” tại Eo biển Hormuz, một trung tâm trung chuyển quan trọng cho nguồn cung năng lượng toàn cầu.

CENTCOM cảnh báo IRGC không được có “bất kỳ hành vi không an toàn và thiếu chuyên nghiệp nào gần lực lượng Mỹ”.

Điều này đã gây ra phản ứng gay gắt từ Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ông viết trên X: “Quân đội Mỹ hiện đang cố gắng chỉ đạo cách thức lực lượng vũ trang hùng mạnh của chúng ta nên tiến hành tập trận trên chính lãnh thổ của mình”.