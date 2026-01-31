Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sắp thử nghiệm vắc-xin phòng virus Nipah trên người

Minh Hạnh

TPO - Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Tiên tiến thuộc Đại học Tokyo (Nhật Bản) sẽ khởi động giai đoạn thử nghiệm trên người đầu tiên đối với vắc-xin phòng virus Nipah vào tháng Tư, theo tờ Nikkei.

Vắc-xin phòng virus Nipah được phát triển dựa trên vắc-xin sởi. Khi được tiêm vào cơ thể người, vắc-xin sẽ thúc đẩy sản sinh các protein tương tự như protein của virus Nipah, giúp kích hoạt cơ chế miễn dịch và bảo vệ cơ thể khỏi virus nếu bị phơi nhiễm.

Đại học Tokyo đã xác nhận hiệu quả và độ an toàn của vắc-xin trong các thử nghiệm trên chuột hamster và các động vật khác. Nếu giai đoạn thử nghiệm trên người đầu tiên - được tiến hành tại Bỉ vào tháng 4 - thành công, các giai đoạn tiếp theo thử nghiệm độ an toàn và hiệu quả của vắc-xin trên người lớn và trẻ em sẽ được tiến hành tại Bangladesh vào nửa cuối năm 2027.

Virus Nipah (NiV) là một tác nhân gây bệnh thường tìm thấy ở dơi ăn quả. Virus có thể lây truyền từ động vật sang người, gây viêm não và nhiễm trùng đường hô hấp nghiêm trọng, với tỷ lệ tử vong lên đến 80% trong một số trường hợp. Các đợt bùng phát virus Nipah xảy ra hàng năm ở Nam và Đông Nam Á, gây ra số lượng lớn ca tử vong. Kể từ khi phát hiện ra virus này vào năm 1998, khoảng một nghìn người đã nhiễm bệnh. Hiện vẫn chưa có vắc-xin và thuốc đặc hiệu cho virus này.

Tại bang Tây Bengal của Ấn Độ, hai trường hợp nhiễm virus Nipah đã được xác định vào tháng 1. Cả hai bệnh nhân đều còn sống và đang được điều trị tại bệnh viện.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận, không ai trong số 190 người tiếp xúc với người nhiễm bệnh có triệu chứng và họ đều nhận kết quả xét nghiệm âm tính. WHO cho rằng, nguy cơ bùng phát dịch ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu là thấp.

Nikkei, Tass
