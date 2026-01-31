Cuba lên án Mỹ cấm vận nhiên liệu

TPO - Chính phủ Cuba vừa ra tuyên bố lên án mạnh mẽ bước đi mới của Chính phủ Mỹ nhằm áp đặt lệnh cấm vận đối với nguồn cung nhiên liệu cho Cuba.

Quốc kỳ Cuba

Sắc lệnh hành pháp được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố ngày 29/1 nêu lý do “tình trạng khẩn cấp quốc gia”, để áp đặt thuế quan với hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia cung cấp dầu mỏ cho Cuba.

Văn bản này đưa ra nhiều cáo buộc mà Chính phủ Cuba bác bỏ, bao gồm tuyên bố Cuba là “mối đe dọa bất thường” đối với an ninh quốc gia Mỹ.

Với những lý lẽ đó, Chính phủ Mỹ đe doạ trừng phạt nước thứ ba bằng công cụ thuế quan, nhằm ngăn chặn nguồn cung nhiên liệu cho Cuba.

Tuyên bố của Chính phủ Cuba cho rằng sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế, đi ngược lại Tuyên bố Mỹ Latinh và Caribe là Khu vực hòa bình.

Cuba cho rằng Mỹ làm điều này sau 67 năm thất bại với nỗ lực khuất phục Cuba.

Tuyên bố cũng khẳng định, Cuba luôn thể hiện thiện chí với việc duy trì đối thoại với Chính phủ Mỹ một cách nghiêm túc, dựa trên luật pháp quốc tế, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, cùng có lợi, không can thiệp vào công việc nội bộ, và tôn trọng tuyệt đối độc lập và chủ quyền của các quốc gia.

“Toàn thế giới, kể cả chính bản thân Chính phủ Mỹ, cũng biết rằng Cuba không hề là mối đe dọa đối với Mỹ, với các lợi ích quốc gia hay đời sống của công dân Mỹ, những người trên thực tế luôn được đón tiếp với sự tôn trọng và hiếu khách mỗi khi chính phủ của họ cho phép đến thăm đảo quốc Cuba. Cuba không đe dọa hay xâm lược bất kỳ quốc gia nào. Cuba không phải đối tượng bị cộng đồng quốc tế trừng phạt. Cuba là đất nước hòa bình, đoàn kết và hợp tác, luôn sẵn sàng giúp đỡ và đóng góp cho các quốc gia khác”, tuyên bố khẳng định.

Cuba cho biết sẽ đối mặt với đợt tấn công mới của Mỹ “bằng sự kiên định, bình tĩnh và với niềm tin vững chắc, lẽ phải hoàn toàn thuộc về chúng tôi”.