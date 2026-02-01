Quan chức Nga nói về thời gian ngừng tấn công cơ sở năng lượng Ukraine

TPO - Quan chức Nga cho biết nước này đã đồng ý ngừng các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine, song thỏa thuận chỉ có hiệu lực đến ngày 1/2.

Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận, Nga không tiến hành các cuộc tấn công vào mục tiêu năng lượng của Ukraine cho đến ngày 1/2 (giờ Moscow), theo đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo ông Peskov, quyết định này được đưa ra nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lệnh ngừng bắn liên quan đến năng lượng đã bắt đầu từ đêm 30/1. Ông nói phía Mỹ đề xuất việc kiềm chế tấn công các cơ sở năng lượng trong vòng một tuần, với thời gian tính từ thời điểm này.

"Phía Mỹ đã nói về việc kiềm chế không tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng trong một tuần, và thời gian đếm ngược đã bắt đầu từ đêm 30/1", ông nói.

Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Getty Images

Theo Tổng thống Zelensky, việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn phụ thuộc nhiều vào vai trò của các đối tác, đặc biệt là Mỹ. Ông nhấn mạnh Ukraine sẵn sàng tuân thủ thỏa thuận và đã không tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu năng lượng của Nga.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết Nga đã chuyển hướng tấn công sang các tuyến hậu cần của Ukraine trong thời gian thực hiện thỏa thuận. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào khu dân cư vẫn tiếp diễn.

Đặc biệt, tại Zaporizhzhia, máy bay không người lái Geran của Nga đã tấn công một trong các quận của thành phố, và máy bay không người lái FPV đã liên tục tấn công Kherson và Nikopol gần như cả ngày lẫn đêm. Tình hình an ninh cũng được mô tả là vẫn rất khó khăn tại các khu vực biên giới thuộc các vùng Chernihiv, Sumy và Kharkiv.

Trước đó, vào hôm thứ Năm (29/1), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin không tấn công Kiev và một số thành phố khác trong vòng một tuần, và phía Nga được cho là đã đồng ý.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gửi lời cảm ơn Tổng thống Trump về sáng kiến ​​này, đồng thời nhấn mạnh rằng những bước đi như vậy góp phần thúc đẩy tiến trình hướng tới chấm dứt xung đột.