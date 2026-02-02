Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Tổng thống Zelensky nói đàm phán ba bên bị hoãn, tiết lộ lịch trình làm việc tiếp theo

Quỳnh Như

TPO - Vòng đàm phán thứ hai giữa các phái đoàn của Nga, Mỹ và Ukraine về việc giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine đã bị hoãn lại vài ngày.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo vòng đàm phán tiếp theo giữa Ukraine, Mỹ và Nga dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 4 và 5/2 tại Abu Dhabi.

"Nhóm đàm phán của chúng tôi vừa hoàn tất báo cáo. Lịch trình cho các cuộc họp ba bên tiếp theo đã được ấn định vào ngày 4 và 5/2 tại Abu Dhabi”, ông Zelensky cho biết.

Nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý rằng, Kiev sẵn sàng cho một cuộc thảo luận thực chất và quan tâm đến việc đảm bảo kết quả sẽ đưa cuộc xung đột Nga - Ukraine tiến gần hơn đến một kết thúc thực sự.

74cc6122-9146-4804-a4a9-181098909881.jpg

Trước đó, tờ New York Times đưa tin, vòng đàm phán thứ hai giữa các phái đoàn Nga, Mỹ và Ukraine về việc giải quyết xung đột ở Ukraine dự kiến diễn ra vào ngày 1/2 nhưng đã bị hoãn lại vài ngày.

Ấn phẩm không nêu lý do bị hoãn nhưng lưu ý rằng động thái này diễn ra sau cuộc hội đàm hôm thứ Bảy (31/1) giữa đặc phái viên của Tổng thống Nga - ông Kirill Dmitriev và đặc phái viên của Tổng thống Mỹ - ông Steve Witkoff tại Miami.

Hôm 31/1, Tổng thống Zelensky cho hay, Ukraine kỳ vọng vào các cuộc đàm phán tiếp theo vào tuần tới và đang chờ những thông tin chi tiết cụ thể từ phía Mỹ.

Theo ông, thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Rustem Umerov đã liên tục báo cáo tình hình. Ukraine hiện duy trì liên lạc thường xuyên với Mỹ và mong muốn nhận được thông tin rõ ràng hơn về các bước tiếp theo của tiến trình đàm phán.

"Chúng tôi đang chờ phía đối tác cung cấp thông tin cụ thể về các cuộc họp sắp tới. Ukraine sẵn sàng hợp tác trên mọi phương diện một cách hiệu quả. Điều quan trọng là đạt được kết quả và bảo đảm những cuộc gặp thực sự tốt đẹp", Tổng thống Zelensky nói.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
#Ukraine #Nga #Mỹ #đàm phán #xung đột #Abu Dhabi

Xem thêm

Cùng chuyên mục