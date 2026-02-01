Nam hành khách Nga gây rối trên chuyến bay từ Nha Trang đến Bangkok

TPO - Giới chức Thái Lan đã từ chối cho một người đàn ông Nga nhập cảnh sau khi người này được cho là có hành vi gây rối trên chuyến bay từ Nha Trang đến Bangkok.

(Ảnh: Khaosod)

Tờ Khaosod dẫn lời các hành khách trên chuyến bay cho biết, người đàn ông 41 tuổi này có hành vi bất thường trong suốt chuyến bay. Ông được cho là đã cởi quần áo, liên tục chạy ra chạy vào nhà vệ sinh, cãi nhau với tiếp viên và yêu cầu mở cửa máy bay. Người này cũng la hét những lời tục tĩu bằng tiếng Nga và có vẻ say xỉn.

Lực lượng an ninh tại sân bay Bangkok xác nhận, nam hành khách nói trên đến Thái Lan trên chuyến bay FD647 của Thai AirAsia từ Việt Nam vào ngày 29/1.

Trong quá trình kiểm tra nhập cảnh, các nhân viên phát hiện người này say xỉn, nói năng không mạch lạc và không thể giải thích mục đích chuyến đi của mình.

Phía Thái Lan xác định, người đàn ông này đáp ứng các tiêu chí của người bị cấm nhập cảnh theo Đạo luật Xuất nhập cảnh năm 1979. Ông đã bị trục xuất về Nga trên chuyến bay FD646 lúc 7h55 ngày 31/1.