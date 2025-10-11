Nhật Bản sẽ cấm khách hàng lớn tiếng với nhân viên

TP - Chính quyền tại tỉnh Mie của Nhật Bản chuẩn bị ban hành quy định địa phương đầu tiên của đất nước nhằm xử phạt những khách hàng đối xử tệ với nhân viên ngành dịch vụ.

Chính quyền Mie sắp ban hành quy định xử phạt nhằm bảo vệ nhân viên ngành dịch vụ khỏi hành vi quấy rối của khách hàng (trong tiếng Nhật là “kasuhara”) khi nó vượt quá ranh giới, ảnh hưởng xấu môi trường làm việc của họ. Các hành vi như la hét hoặc hung hăng yêu cầu xin lỗi sẽ được phân loại là hành vi quấy rối.

Theo kế hoạch, khi một doanh nghiệp báo cáo trường hợp quấy rối, một hội đồng bao gồm các chuyên gia pháp lý sẽ điều tra và đưa ra khuyến nghị. Nếu hành vi đó được coi là hành vi quấy rối, thống đốc có thể ban hành lệnh chính thức cấm người vi phạm tái diễn hành vi đó. Việc không tuân thủ lệnh này có thể dẫn đến khoản tiền phạt lên tới 500.000 Yên (86,1 triệu đồng).

Theo The Japan Times, quy định này sẽ mở rộng phạm vi bảo vệ để không chỉ bao gồm nhân viên ngành dịch vụ mà còn đối với công chức và giáo viên. Các quan chức Mie dự định trình dự thảo quy định lên hội đồng tỉnh vào tháng 6 năm sau.

Quyết định này được đưa ra sau khi có lo ngại ngày càng tăng về hiện tượng “kasuhara” trên khắp Nhật Bản. Đầu năm nay, Bộ Nội vụ Nhật Bản tiết lộ rằng 35% quan chức chính quyền địa phương phải đối mặt với “tình trạng khách hàng quấy rối”, bao gồm những yêu cầu vô lý và hành vi thô lỗ từ người dân hoặc người sử dụng dịch vụ. Con số này cao hơn gấp ba lần so với tỷ lệ 10,8% được báo cáo trong một cuộc khảo sát của Bộ Lao động năm 2023.

“Các quan chức chính quyền địa phương có thể dễ bị quấy rối hơn so với nhân viên doanh nghiệp vì, không giống như các dịch vụ thương mại, vốn có thể được cung cấp một cách chọn lọc, các dịch vụ hành chính cần được cung cấp một cách công bằng và bình đẳng”, một quan chức Bộ Nội vụ Nhật Bản nhận định vào thời điểm đó.

Cuộc khảo sát toàn quốc với hơn 11.000 nhà chức trách chính quyền địa phương Nhật Bản năm ngoái cho thấy hành vi “kasuhara” chủ yếu đến từ những cư dân bất mãn hoặc những người tìm cách gây rối.

Trong khoảng 72% các trường hợp, các nhân viên bị thẩm vấn liên tục, 66% bao gồm hành vi hung hăng hoặc cưỡng ép. Khoảng 15,7% quan chức khác báo cáo bị cấp trên quấy rối nơi làm việc, trong đó những người ở độ tuổi 40 bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Tháng 7 năm nay, thành phố Kuwana ở tỉnh Mie trở thành nơi đầu tiên tại Nhật Bản áp dụng hình phạt đối với hành vi khách hàng lăng mạ nhân viên. Theo quy định mới của Kuwana, khách hàng vi phạm sẽ nhận được thư cảnh cáo trước, và những người tái phạm có thể bị nêu tên trước công chúng.

Tháng 10 năm ngoái, Asahi Shimbun đưa tin, ở Nhật Bản, ngày càng có nhiều chính quyền địa phương noi gương tỉnh Mie trong việc giải quyết vấn đề này. Các tỉnh Hokkaido và Saitama đang soạn thảo quy định tương tự, trong khi tỉnh Akita đã ban hành hướng dẫn chi tiết nêu rõ những hành vi nào cấu thành hành vi bạo hành.

Tỉnh Fukuoka đã ban hành hướng dẫn xử lý trường hợp quấy rối tại các cơ quan hành chính. Trong khi đó, các thành phố như Miyazaki, Kyoto và Okayama đã bắt đầu chỉ sử dụng tên riêng trên thẻ nhân viên, thay vì đầy đủ họ tên, để ngăn chặn việc nhân viên bị khách hàng hung hăng nhắm mục tiêu.