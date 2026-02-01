Thủ tướng Anh lên tiếng sau những tiết lộ sốc liên quan đến cựu Hoàng tử Andrew

TPO - Thủ tướng Anh Keir Starmer vừa cho rằng cựu Hoàng tử Andrew nên ra điều trần trước một ủy ban của Quốc hội Mỹ, sau những tiết lộ mới về mối quan hệ với tỷ phú tai tiếng Jeffrey Epstein.

Cựu Hoàng tử Anh Andrew. (Ảnh: AP)

Các hồ sơ mới liên quan đến ông Epstein mà Bộ Tư pháp Mỹ công bố hôm 30/1 chứa những email cho thấy em trai của Vua Charles vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với ông Epstein trong hơn 2 năm sau khi ông Epstein bị kết tội lạm dụng tình dục trẻ em.

Hồ sơ này còn có những bức ảnh cho thấy ông Andrew đang cúi người và chạm vào eo của một phụ nữ không được nêu tên đang nằm trên sàn nhà. Khuôn mặt của người phụ nữ đã bị làm mờ trong tài liệu.

Tháng 11/2025, Vua Charles đã tước bỏ tước hiệu hoàng tử của ông Andrew và yêu cầu ông rời khỏi dinh thự trong khuôn viên Lâu đài Windsor.

Cựu hoàng tử 65 tuổi đang sử dụng họ gia đình Andrew Mountbatten-Windsor. Ông phủ nhận mọi hành vi sai trái liên quan đến tỷ phú Epstein và trước đây cũng phủ nhận việc duy trì quan hệ với tỷ phú này sau bản án năm 2008 của ông Epstein, ngoại trừ chuyến thăm New York năm 2010 nhằm chấm dứt mối quan hệ.

Phát biểu với các phóng viên trên chuyến bay tới Nhật Bản ngày 31/1, Thủ tướng Starmer nói rằng cựu hoàng tử nên điều trần trước các nghị sĩ Mỹ để giải thích mọi điều ông biết về tỷ phú Epstein nhằm hỗ trợ các nạn nhân.

“Bất kỳ ai có thông tin đều nên sẵn sàng chia sẻ thông tin đó dưới bất kỳ hình thức nào mà họ được yêu cầu”, Thủ tướng Starmer nói.

Tỷ phú Epstein chết do tự sát từ năm 2019, trong một nhà tù ở Manhattan khi đang chờ xét xử với tội danh buôn bán tình dục.

Các hồ sơ cho thấy ông Andrew vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với tỷ phú Epstein sau khi ông Epstein bị kết án năm 2008. Trong một số email, ông Epstein và ông Andrew trao đổi về những phụ nữ mà tỷ phú này muốn giới thiệu cho hoàng tử. Trong một email, tỷ phú Epstein nói sẵn sàng đưa 3 phụ nữ tới Cung điện Buckingham.

Cho đến nay, cựu hoàng tử vẫn phớt lờ yêu cầu của các thành viên Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ về việc tiến hành một “cuộc phỏng vấn ghi biên bản” liên quan đến “tình bạn lâu năm” của ông với tỷ phú Epstein.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 31/1, Thủ tướng Slovakia chấp nhận đơn từ chức của ông Miroslav Lajcak, quan chức từng giữ vị trí Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong 1 năm. Ông Lajcak - cựu Bộ trưởng ngoại giao, không bị cáo buộc sai phạm, nhưng rời vị trí sau khi các bức ảnh và email cho thấy ông đã gặp tỷ phú Epstein trong những năm sau khi ông Epstein được trả tự do.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết sẽ công bố hơn 3 triệu trang tài liệu cùng hơn 2.000 video và 180.000 hình ảnh được thu thập trong 2 thập kỷ điều tra liên quan đến nhà tài chính giàu có này.

Các hồ sơ cho thấy tỷ phú Epstein cũng đã liên lạc qua email với ông Steve Bannon - cựu cố vấn của Tổng thống Donald Trump, và nhiều mối liên hệ đáng chú ý trong giới chính trị, kinh doanh và từ thiện, bao gồm hai tỷ phú Bill Gates và Elon Musk.