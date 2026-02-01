Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tranh cãi bùng lên quanh bích họa thiên thần giống Thủ tướng Ý

Bình Giang

TPO - Thủ tướng Ý Giorgia Meloni vừa pha trò rằng bà không hề giống một thiên thần, sau khi truyền thông bùng lên tranh cãi xoay quanh bức bích họa trong một nhà thờ ở Rome sau trùng tu.

screen-shot-2026-02-01-at-93417-am.png
Hình ảnh bức bích hoạ được cho là giống Thủ tướng Ý Giorgia Meloni.

Một số tờ báo Ý đặt câu hỏi liệu nữ thủ tướng có phải là nguồn cảm hứng cho bức hình thiên thần nhỏ được vẽ trong một nhà nguyện thuộc Vương cung thánh đường San Lorenzo in Lucina, nằm cách trụ sở Chính phủ Ý chỉ vài mét hay không.

Theo bài viết trên báo La Repubblica, sau đợt trùng tu gần đây, một trong những thiên thần được vẽ có nét giống nữ thủ tướng tóc vàng và vóc dáng nhỏ nhắn này. Nhân vật có cánh được khắc họa đứng cạnh bức tượng bán thân của vị vua cuối cùng của Ý Umberto II, người chỉ trị vì trong 1 tháng trước khi bị phế truất năm 1946.

Ông Bruno Ventinetti - người thợ trùng tu tham gia phục chế các thiên thần, phủ nhận ý kiến cho rằng ông cố tình “bất tử hóa” hình ảnh bà Meloni, khẳng định ông chỉ khôi phục lại diện mạo của bức bích họa nguyên gốc.

screen-shot-2026-02-01-at-93759-am.png
Thủ tướng Ý Giorgia Meloni

Bản thân bà Meloni dường như tỏ ra thích thú trước tranh cãi này, khi đăng hình ảnh bức bích họa lên Instagram kèm bình luận: “Không, rõ ràng là tôi không giống một thiên thần”.

Tuy nhiên, sau khi một số chính trị gia đối lập lên tiếng phàn nàn, Bộ trưởng Văn hóa Ý Alessandro Giuli cho biết ông đã yêu cầu kiểm tra bức bích họa.

Vị bộ trưởng cho biết, cuộc thẩm định chuyên môn sẽ “xác định tính chất công việc đã được thực hiện đối với bức tranh vừa được chỉnh sửa bên trong một trong những nhà nguyện của San Lorenzo in Lucina và quyết định các bước tiếp theo nếu cần”.

Bình Giang
Reuters
