Mỹ: Máy bay chở 140 hành khách va chạm với vật thể lạ

TPO - Một máy bay chở 140 hành khách của Mỹ đã phải hạ cánh khẩn cấp vào hôm thứ Năm tuần trước sau khi va chạm với một vật thể lạ nghi là mảnh vỡ từ không gian.

Hãng tin RT ngày 20/10 đưa tin, một chiếc Boeing 737 MAX 8 của hãng hàng không United Airlines đã va trúng một vật thể lạ khi đang bay, nghi là mảnh vỡ từ không gian.

Theo nguồn tin, chuyến bay mang số hiệu 1093 đã cất cánh từ thành phố Denver thuộc bang Colorado vào hôm thứ Năm (16/10) và dự kiến hạ cánh xuống Los Angeles. Khoảng 40 phút sau khi cất cánh, chiếc máy bay chở 140 hành khách bất ngờ hạ độ cao khi đang bay qua Utah và phải chuyển hướng đến thành phố Salt Lake.

Các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, thân máy bay bị hư hại và kính buồng lái bị vỡ, cùng với vết máu trên cánh tay của phi công.

Hãng United Airlines sau đó đưa ra thông báo cho biết máy bay hiện đang được sửa chữa, hãng cũng đã sắp xếp một máy bay khác để đưa khách hàng đến Los Angeles ngay trong ngày hôm đó.

Theo trang web tin tức hàng không AvBrief.com, cơ trưởng cho biết máy bay đã bị "mảnh vỡ không gian" va trúng. AvBrief cũng cho biết thêm rằng, các nhà điều tra đang tập trung vào giả thuyết máy bay đã va chạm với một mảnh khinh khí cầu thời tiết.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) cho biết họ đang điều tra "kính chắn gió bị nứt" trên máy bay. Hãng United Airlines xác nhận kính chắn gió đã bị hư hại nhưng không đưa ra bình luận.