Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Mỹ: Máy bay chở 140 hành khách va chạm với vật thể lạ

Quỳnh Như

TPO - Một máy bay chở 140 hành khách của Mỹ đã phải hạ cánh khẩn cấp vào hôm thứ Năm tuần trước sau khi va chạm với một vật thể lạ nghi là mảnh vỡ từ không gian.

Hãng tin RT ngày 20/10 đưa tin, một chiếc Boeing 737 MAX 8 của hãng hàng không United Airlines đã va trúng một vật thể lạ khi đang bay, nghi là mảnh vỡ từ không gian.

Theo nguồn tin, chuyến bay mang số hiệu 1093 đã cất cánh từ thành phố Denver thuộc bang Colorado vào hôm thứ Năm (16/10) và dự kiến hạ cánh xuống Los Angeles. Khoảng 40 phút sau khi cất cánh, chiếc máy bay chở 140 hành khách bất ngờ hạ độ cao khi đang bay qua Utah và phải chuyển hướng đến thành phố Salt Lake.

vc.png

Các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, thân máy bay bị hư hại và kính buồng lái bị vỡ, cùng với vết máu trên cánh tay của phi công.

Hãng United Airlines sau đó đưa ra thông báo cho biết máy bay hiện đang được sửa chữa, hãng cũng đã sắp xếp một máy bay khác để đưa khách hàng đến Los Angeles ngay trong ngày hôm đó.

Theo trang web tin tức hàng không AvBrief.com, cơ trưởng cho biết máy bay đã bị "mảnh vỡ không gian" va trúng. AvBrief cũng cho biết thêm rằng, các nhà điều tra đang tập trung vào giả thuyết máy bay đã va chạm với một mảnh khinh khí cầu thời tiết.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) cho biết họ đang điều tra "kính chắn gió bị nứt" trên máy bay. Hãng United Airlines xác nhận kính chắn gió đã bị hư hại nhưng không đưa ra bình luận.

Quỳnh Như
RT
#máy bay Mỹ #va chạm vật thể lạ #United Airlines #hạ cánh khẩn cấp #mảnh vỡ không gian #an toàn hàng không #điều tra tai nạn

Xem thêm

Cùng chuyên mục