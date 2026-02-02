Tổng thống Mexico cam kết gửi viện trợ nhân đạo đến Cuba

TPO - Tổng thống Claudia Sheinbaum tuyên bố Mexico dự định sẽ gửi viện trợ nhân đạo đến Cuba trong tuần này, bao gồm thực phẩm và các hàng hoá khác.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum. Ảnh: CNN

Phát biểu được Tổng thống Mexico Sheinbaum đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã yêu cầu nhà lãnh đạo Mexico tạm dừng chuyển dầu đến đảo quốc Caribe.

Phát biểu tại một sự kiện cộng đồng ở bang Sonora ngày 1/2, Tổng thống Sheinbaum cho biết bà không thảo luận về Cuba trong cuộc điện đàm với ông Trump hôm 29/1. Bà cho biết thêm rằng, Chính phủ Mexico tìm cách “giải quyết mọi vấn đề liên quan đến việc vận chuyển dầu (đến Cuba) bằng con đường ngoại giao vì lý do nhân đạo”.

Trước đó, ông Trump nói với các phóng viên rằng ông đã nói với tổng thống Mexico không nên gửi dầu đến Cuba.

Sau khi Mỹ triển khai cuộc đột kích để bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, Venezuela đã tạm dừng cung cấp dầu cho Cuba. Vì thế, Mexico trở thành nhà cung cấp chính dầu thô và các sản phẩm lọc dầu cho Havana.

Ngày 29/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh cho phép áp đặt thuế quan với hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia cung cấp dầu mỏ cho Cuba, với lý do “tình trạng khẩn cấp quốc gia”. Chính phủ Cuba đã ra tuyên bố bác bỏ cáo buộc này, cho rằng bước đi của Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế.