Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Thị trường vàng, bạc bước vào tuần biến động mạnh

Bình Giang

TPO - Giá bạc có lúc tăng tới 3,2% trong phiên giao dịch đầu tuần, sau khi lao dốc gần 12%. Giá vàng giảm tới 4%, sau đó lấy lại phần lớn mức giảm rồi lại quay đầu đi xuống.

screen-shot-2026-02-02-at-83843-am.png
Giá vàng và bạc dự kiến sẽ tiếp tục biến động mạnh trong tuần này.

Chứng khoán châu Á giảm 0,3% và chỉ số Nasdaq 100 mất 0,2% trong phiên giao dịch đầu ngày 2/2, cho thấy tâm lý thị trường vẫn mong manh sau một tuần chao đảo trên Phố Wall. Chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index đã mất mức tăng ban đầu để đi ngang.

Diễn biến này xảy ra sau phiên tăng mạnh nhất của đồng bạc xanh kể từ tháng 5/2025 mà thị trường ghi nhận hôm 30/1, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử ông Kevin Warsh làm Chủ tịch kế nhiệm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trong khi đó, đồng yen biến động sau khi Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhận định rằng đồng yen yếu có thể là cơ hội lớn cho các ngành xuất khẩu.

Giá bạc có lúc tăng tới 3,2% trong phiên giao dịch đầu tuần, sau khi lao dốc gần 12%. Giá vàng giảm tới 4%, sau đó lấy lại phần lớn mức giảm rồi lại quay đầu đi xuống. Kim loại quý trải qua phiên lao dốc hiếm thấy hôm 30/1, khi đồng USD tăng giá vì việc Tổng thống Trump đề cử ông Warsh.

Những diễn biến trên cho thấy thị trường đang bước vào một tuần đầy biến động, với hàng loạt thông tin dự kiến sắp được công bố, bao gồm quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu và Anh, báo cáo việc làm của Mỹ, cùng hàng loạt kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo nhà phân tích Krishna Guha của ngân hàng đầu tư toàn cầu Evercore, việc lựa chọn ông Warsh làm chủ tịch Fed kế nhiệm có thể giúp ổn định phần nào đồng USD, đồng thời giảm rủi ro đồng tiền Mỹ sẽ tiếp tục suy yếu sâu và kéo dài.

“Tuy nhiên, chúng tôi khuyến nghị không nên đẩy giao dịch theo hướng kỳ vọng ông Warsh sẽ thực hiện chính sách diều hâu quá mức. Chúng tôi đánh giá ông Warsh là người thực dụng, không phải ‘diều hâu’ mang tính ý thức hệ theo truyền thống của các nhà hoạch định chính sách tiền tệ bảo thủ độc lập”, ông Guha nói.

Nếu được Thượng viện Mỹ phê chuẩn, cựu Thống đốc Fed này sẽ kế nhiệm Chủ tịch Fed Jerome Powell khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 5.

Ông Warsh, 55 tuổi, đã đứng về phía Trump khi công khai ủng hộ việc hạ lãi suất, đi ngược lại quan điểm cứng rắn lâu nay của ông về chống lạm phát. Ngày 30/1, Tổng thống Trump cho biết không yêu cầu ông Warsh cam kết cắt giảm lãi suất.

“Thị trường có thể kỳ vọng khả năng tăng tốc nhẹ của các đợt cắt giảm lãi suất, nhưng một chu kỳ nới lỏng mạnh mẽ có vẻ khó xảy ra”, chuyên gia phân tích Jason Pride của hãng quản lý tài sản Glenmede nhận định.

Với việc lựa chọn ông Warsh, một nhà kinh tế nổi tiếng không chỉ vì những chỉ trích gay gắt nhằm vào Fed mà còn vì quan điểm về chính sách tiền tệ, cuộc tranh luận của thị trường hiện nay đã đột ngột chuyển từ vấn đề lãi suất ngắn hạn sang bảng cân đối kế toán trị giá 6.600 tỷ USD của Fed và vai trò của cơ quan này trên thị trường.

Trong khi đó, giá dầu lao dốc khi giới giao dịch theo dõi các bước đi tiếp theo của Tổng thống Trump với Iran và tiến triển của các cuộc đàm phán hòa bình Nga - Ukraine. Dầu Brent giao dịch quanh mức 68 USD/thùng sau khi tăng 16% trong tháng trước, trong khi dầu WTI giữ trên 63 USD/thùng.

Bên cạnh đó, OPEC+ đã phê chuẩn kế hoạch giữ sản lượng ổn định trong tháng 3, sau khi giá chạm mức cao nhất trong 4 tháng vì tình hình Iran.

Về chính trị, Chính phủ Mỹ rơi vào tình trạng đóng cửa một phần vào ngày 1/1, trong lúc chờ Hạ viện phê chuẩn thỏa thuận ngân sách mà ông Trump đạt được với phe Dân chủ, giữa làn sóng phẫn nộ trên toàn quốc liên quan đến việc các đặc vụ chống nhập cư bắn chết công dân Mỹ tại Minneapolis.

Bình Giang
Bloomberg
#Giá vàng #Giá bạc #Cổ phiếu #Fed #Chứng khoán

Xem thêm

Cùng chuyên mục