Thị trường vàng, bạc bước vào tuần biến động mạnh

TPO - Giá bạc có lúc tăng tới 3,2% trong phiên giao dịch đầu tuần, sau khi lao dốc gần 12%. Giá vàng giảm tới 4%, sau đó lấy lại phần lớn mức giảm rồi lại quay đầu đi xuống.

Giá vàng và bạc dự kiến sẽ tiếp tục biến động mạnh trong tuần này.

Chứng khoán châu Á giảm 0,3% và chỉ số Nasdaq 100 mất 0,2% trong phiên giao dịch đầu ngày 2/2, cho thấy tâm lý thị trường vẫn mong manh sau một tuần chao đảo trên Phố Wall. Chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index đã mất mức tăng ban đầu để đi ngang.

Diễn biến này xảy ra sau phiên tăng mạnh nhất của đồng bạc xanh kể từ tháng 5/2025 mà thị trường ghi nhận hôm 30/1, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử ông Kevin Warsh làm Chủ tịch kế nhiệm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trong khi đó, đồng yen biến động sau khi Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhận định rằng đồng yen yếu có thể là cơ hội lớn cho các ngành xuất khẩu.

Giá bạc có lúc tăng tới 3,2% trong phiên giao dịch đầu tuần, sau khi lao dốc gần 12%. Giá vàng giảm tới 4%, sau đó lấy lại phần lớn mức giảm rồi lại quay đầu đi xuống. Kim loại quý trải qua phiên lao dốc hiếm thấy hôm 30/1, khi đồng USD tăng giá vì việc Tổng thống Trump đề cử ông Warsh.

Những diễn biến trên cho thấy thị trường đang bước vào một tuần đầy biến động, với hàng loạt thông tin dự kiến sắp được công bố, bao gồm quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu và Anh, báo cáo việc làm của Mỹ, cùng hàng loạt kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo nhà phân tích Krishna Guha của ngân hàng đầu tư toàn cầu Evercore, việc lựa chọn ông Warsh làm chủ tịch Fed kế nhiệm có thể giúp ổn định phần nào đồng USD, đồng thời giảm rủi ro đồng tiền Mỹ sẽ tiếp tục suy yếu sâu và kéo dài.

“Tuy nhiên, chúng tôi khuyến nghị không nên đẩy giao dịch theo hướng kỳ vọng ông Warsh sẽ thực hiện chính sách diều hâu quá mức. Chúng tôi đánh giá ông Warsh là người thực dụng, không phải ‘diều hâu’ mang tính ý thức hệ theo truyền thống của các nhà hoạch định chính sách tiền tệ bảo thủ độc lập”, ông Guha nói.

Nếu được Thượng viện Mỹ phê chuẩn, cựu Thống đốc Fed này sẽ kế nhiệm Chủ tịch Fed Jerome Powell khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 5.

Ông Warsh, 55 tuổi, đã đứng về phía Trump khi công khai ủng hộ việc hạ lãi suất, đi ngược lại quan điểm cứng rắn lâu nay của ông về chống lạm phát. Ngày 30/1, Tổng thống Trump cho biết không yêu cầu ông Warsh cam kết cắt giảm lãi suất.

“Thị trường có thể kỳ vọng khả năng tăng tốc nhẹ của các đợt cắt giảm lãi suất, nhưng một chu kỳ nới lỏng mạnh mẽ có vẻ khó xảy ra”, chuyên gia phân tích Jason Pride của hãng quản lý tài sản Glenmede nhận định.

Với việc lựa chọn ông Warsh, một nhà kinh tế nổi tiếng không chỉ vì những chỉ trích gay gắt nhằm vào Fed mà còn vì quan điểm về chính sách tiền tệ, cuộc tranh luận của thị trường hiện nay đã đột ngột chuyển từ vấn đề lãi suất ngắn hạn sang bảng cân đối kế toán trị giá 6.600 tỷ USD của Fed và vai trò của cơ quan này trên thị trường.

Trong khi đó, giá dầu lao dốc khi giới giao dịch theo dõi các bước đi tiếp theo của Tổng thống Trump với Iran và tiến triển của các cuộc đàm phán hòa bình Nga - Ukraine. Dầu Brent giao dịch quanh mức 68 USD/thùng sau khi tăng 16% trong tháng trước, trong khi dầu WTI giữ trên 63 USD/thùng.

Bên cạnh đó, OPEC+ đã phê chuẩn kế hoạch giữ sản lượng ổn định trong tháng 3, sau khi giá chạm mức cao nhất trong 4 tháng vì tình hình Iran.

Về chính trị, Chính phủ Mỹ rơi vào tình trạng đóng cửa một phần vào ngày 1/1, trong lúc chờ Hạ viện phê chuẩn thỏa thuận ngân sách mà ông Trump đạt được với phe Dân chủ, giữa làn sóng phẫn nộ trên toàn quốc liên quan đến việc các đặc vụ chống nhập cư bắn chết công dân Mỹ tại Minneapolis.