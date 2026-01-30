Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Tổng thống Mỹ Trump công bố người sẽ trở thành chủ tịch Fed kế nhiệm, báo hiệu thay đổi lớn

Bình Giang

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố sẽ đề cử ông Kevin Warsh làm chủ tịch kế nhiệm của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Quyết định này có khả năng dẫn đến những thay đổi mạnh mẽ ở cơ quan quyền lực, theo hướng phù hợp với quan điểm của Nhà Trắng.

ap26030431649946.jpg
Ông Kevin Warsh được đề cử trở thành Chủ tịch Fed kế nhiệm. Ảnh: AP

Ông Warsh - cựu quan chức của Fed, sẽ thay thế Chủ tịch Jerome Powell khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 5 năm nay.

Ông Trump chọn ông Powell làm người lãnh đạo Fed từ năm 2017, nhưng gần đây đã liên tục chỉ trích quan chức này vì không cắt giảm lãi suất đủ nhanh.

"Tôi đã biết Kevin từ lâu và tin rằng ông ấy sẽ được ghi nhận là một trong những Chủ tịch Fed VĨ ĐẠI, có thể là người giỏi nhất. Trên hết, ông ấy là người hoàn hảo và sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng", Tổng thống Trump viết trong thông báo trên mạng xã hội Truth Social ngày 30/1.

Việc bổ nhiệm ông Warsh, 55 tuổi, cần được Thượng viện phê chuẩn. Ông là thành viên hội đồng quản trị của Fed từ năm 2006 - 2011, hiện là nghiên cứu viên tại Viện Hoover theo khuynh hướng cánh hữu và là giảng viên tại Trường Kinh doanh hệ sau đại học Stanford.

Ở một khía cạnh nào đó, ông Warsh là một lựa chọn không mấy khả thi đối với Tổng thống Trump, vì ông Warsh thường ủng hộ áp dụng mức lãi suất cao hơn để kiểm soát lạm phát.

Ngược lại, ông Trump cho rằng lãi suất cơ bản của Fed nên dưới 1%, thấp hơn nhiều so với mức hiện tại khoảng 3,6%.

Trong thời gian làm việc tại Fed, ông Warsh đã phản đối một số chính sách lãi suất thấp mà Fed theo đuổi trong và sau giai đoạn suy thoái năm 2008-2009. Ông cũng thường bày tỏ lo ngại vào thời điểm đó, rằng lạm phát sẽ sớm tăng tốc, mặc dù vẫn ở mức thấp kỷ lục trong nhiều năm sau khi cuộc suy thoái kết thúc. Tuy nhiên, gần đây, trong các bài phát biểu và bài bình luận, ông Warsh nói rằng ông ủng hộ mức lãi suất thấp hơn.

Thị trường giảm mạnh trước khi Tổng thống Trump xác nhận đề cử, nhưng ổn định trở lại vào sáng sớm 30/1 sau khi nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra thông báo. Giá vàng giảm gần 5% và bạc giảm 13%, trong khi đô la Mỹ phục hồi phần nào.

Việc bổ nhiệm ông Warsh có thể là một bước tiến lớn hướng tới việc Tổng thống Trump khẳng định quyền kiểm soát lớn hơn đối với Fed, một trong số ít các cơ quan liên bang độc lập còn lại.

Dù tất cả tổng thống Mỹ đều ảnh hưởng đến chính sách của Fed thông qua việc bổ nhiệm, nhưng những lời công kích của ông Trump nhằm vào ngân hàng trung ương làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của thể chế này.

Bình Giang
AP
#Fed #Chủ tịch Fed #Tổng thống Trump #Donald Trump #Lãi suất cơ bản

