ASEAN và Trung Quốc bàn về Biển Đông

TPO - Ngày 30/1, tại Cebu, Philippines đã diễn ra Hội nghị các Quan chức cao cấp (SOM) ASEAN -Trung Quốc về thực hiện Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) lần thứ 25.

Các thứ trưởng ngoại giao và quan chức cấp cao ASEAN và Trung Quốc dự hội nghị.

﻿Ảnh: Mofa

Hội nghị do Malaysia trong cương vị nước điều phối quan hệ ASEAN-Trung Quốc và Trung Quốc đồng chủ trì, với sự tham dự của thứ trưởng ngoại giao/quan chức cao cấp các nước ASEAN và Trung Quốc. Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam dẫn đoàn Việt Nam tham dự hội nghị.

Các nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), khẳng định cam kết nỗ lực xây dựng Biển Đông trở thành vùng biển hòa bình, hợp tác và thịnh vượng. Nhân dịp này, các nước hoan nghênh việc Campuchia đã chính thức phê chuẩn UNCLOS 1982.

Các nước tái khẳng định tầm quan trọng của DOC và ghi nhận một số kết quả đã đạt trong việc thực hiện tuyên bố thời gian qua, trong đó có các hoạt động hợp tác thực chất giúp củng cố lòng tin và thúc đẩy hợp tác giải quyết những thách thức chung.

Về phương hướng thời gian tới, các nước nhất trí tiếp tục nỗ lực bảo đảm thực hiện đầy đủ, hiệu quả toàn bộ các điều khoản của DOC, qua đó góp phần duy trì hoà bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác ở Biển Đông, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Hội nghị ghi nhận những tiến triển trong việc đàm phán COC, nhất trí cần nỗ lực đẩy nhanh tiến trình đàm phán, trong đó có gia tăng tần suất họp, nhằm sớm đạt được một Bộ Quy tắc hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Quan ngại những diễn biến phức tạp

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang ghi nhận những kết quả và tiến triển đã đạt trong thực hiện DOC và đàm phán COC; nhấn mạnh duy trì hoà bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông là đáp ứng lợi ích chung của tất cả các nước, đồng thời phù hợp nhận thức chung đã đạt giữa lãnh đạo cấp cao ASEAN và Trung Quốc, như được phản ánh tại các hội nghị cấp cao vừa qua.

Về tình hình Biển Đông, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang bày tỏ quan ngại về những diễn biến phức tạp thời gian vừa qua, yêu cầu tất cả các bên tuân thủ luật pháp quốc tế và thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ quốc tế; không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.

Khẳng định DOC là một trong những văn kiện nền tảng trong quan hệ ASEAN - Trung Quốc, Thứ trưởng đề nghị các nước tiếp tục nỗ lực hết sức mình bảo đảm thực hiện đầy đủ, hiệu quả các điều khoản, cam kết trong DOC, qua đó góp phần duy trì hoà bình, ổn định ở Biển Đông và khu vực nói chung, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho đàm phán COC.

Về COC, Thứ trưởng khẳng định cam kết của Việt Nam tiếp tục tích cực tham gia, đóng góp trách nhiệm, thiện chí cùng các nước đẩy nhanh tiến trình đàm phán nhằm đạt được một COC hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982; nhấn mạnh một bộ quy tắc như vậy mới có thể góp phần hữu hiệu vào việc duy trì hòa bình, thúc đẩy hợp tác ở Biển Đông.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang đã có các cuộc tiếp xúc với trưởng đoàn Trung Quốc và một số nước ASEAN.