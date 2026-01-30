Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

ASEAN và Trung Quốc bàn về Biển Đông

Bình Giang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 30/1, tại Cebu, Philippines đã diễn ra Hội nghị các Quan chức cao cấp (SOM) ASEAN -Trung Quốc về thực hiện Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) lần thứ 25.

som-asean-tq.jpg
Các thứ trưởng ngoại giao và quan chức cấp cao ASEAN và Trung Quốc dự hội nghị.
﻿Ảnh: Mofa

Hội nghị do Malaysia trong cương vị nước điều phối quan hệ ASEAN-Trung Quốc và Trung Quốc đồng chủ trì, với sự tham dự của thứ trưởng ngoại giao/quan chức cao cấp các nước ASEAN và Trung Quốc. Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam dẫn đoàn Việt Nam tham dự hội nghị.

Các nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), khẳng định cam kết nỗ lực xây dựng Biển Đông trở thành vùng biển hòa bình, hợp tác và thịnh vượng. Nhân dịp này, các nước hoan nghênh việc Campuchia đã chính thức phê chuẩn UNCLOS 1982.

Các nước tái khẳng định tầm quan trọng của DOC và ghi nhận một số kết quả đã đạt trong việc thực hiện tuyên bố thời gian qua, trong đó có các hoạt động hợp tác thực chất giúp củng cố lòng tin và thúc đẩy hợp tác giải quyết những thách thức chung.

Về phương hướng thời gian tới, các nước nhất trí tiếp tục nỗ lực bảo đảm thực hiện đầy đủ, hiệu quả toàn bộ các điều khoản của DOC, qua đó góp phần duy trì hoà bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác ở Biển Đông, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Hội nghị ghi nhận những tiến triển trong việc đàm phán COC, nhất trí cần nỗ lực đẩy nhanh tiến trình đàm phán, trong đó có gia tăng tần suất họp, nhằm sớm đạt được một Bộ Quy tắc hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Quan ngại những diễn biến phức tạp

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang ghi nhận những kết quả và tiến triển đã đạt trong thực hiện DOC và đàm phán COC; nhấn mạnh duy trì hoà bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông là đáp ứng lợi ích chung của tất cả các nước, đồng thời phù hợp nhận thức chung đã đạt giữa lãnh đạo cấp cao ASEAN và Trung Quốc, như được phản ánh tại các hội nghị cấp cao vừa qua.

Về tình hình Biển Đông, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang bày tỏ quan ngại về những diễn biến phức tạp thời gian vừa qua, yêu cầu tất cả các bên tuân thủ luật pháp quốc tế và thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ quốc tế; không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.

Khẳng định DOC là một trong những văn kiện nền tảng trong quan hệ ASEAN - Trung Quốc, Thứ trưởng đề nghị các nước tiếp tục nỗ lực hết sức mình bảo đảm thực hiện đầy đủ, hiệu quả các điều khoản, cam kết trong DOC, qua đó góp phần duy trì hoà bình, ổn định ở Biển Đông và khu vực nói chung, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho đàm phán COC.

Về COC, Thứ trưởng khẳng định cam kết của Việt Nam tiếp tục tích cực tham gia, đóng góp trách nhiệm, thiện chí cùng các nước đẩy nhanh tiến trình đàm phán nhằm đạt được một COC hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982; nhấn mạnh một bộ quy tắc như vậy mới có thể góp phần hữu hiệu vào việc duy trì hòa bình, thúc đẩy hợp tác ở Biển Đông.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang đã có các cuộc tiếp xúc với trưởng đoàn Trung Quốc và một số nước ASEAN.

Bình Giang
#Biển Đông #DOC #COC #ASEAN #Trung Quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục