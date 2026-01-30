Singapore sẽ tăng số lượng khu công nghiệp VSIP ở Việt Nam lên 30

TPO - Chiều 30/1, Tổng Bí thư Tô Lâm có cuộc điện đàm với Tổng Thư ký Đảng Hành động nhân dân (PAP), Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. Nhà lãnh đạo Singapore cho biết Singapore sẽ nâng tổng số khu công nghiệp VSIP tại Việt Nam lên 30 trong năm 2026, nhân kỷ niệm 30 năm dự án thành công này hiện diện ở Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc điện đàm với Tổng Thư ký Đảng Hành động nhân dân (PAP), Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. Ảnh: VGP

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi điện đàm với Tổng Thư ký PAP Lawrence Wong ngay sau khi Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp.

Tổng Thư ký PAP, Thủ tướng Lawrence Wong chúc mừng thành công của Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam và chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục được Trung ương nhiệm kỳ khóa XIV bầu làm Tổng Bí thư.

Thủ tướng Lawrence Wong bày tỏ ngưỡng mộ những thành tựu mà Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời khẳng định Singapore luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Tổng Bí thư đánh giá cao quan hệ Việt Nam – Singapore hơn 50 năm qua, đặc biệt từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện năm 2025.

Hợp tác kinh tế là điểm sáng khi Singapore tiếp tục là nước dẫn đầu đầu tư ASEAN (thứ hai thế giới) tại Việt Nam với 4.400 dự án trị giá 90 tỷ USD; đề nghị Singapore tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo cán bộ, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính sách kinh tế - xã hội. Các thỏa thuận cấp cao được triển khai tích cực, trong đó có việc kịp thời thông qua Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Singapore (10/2025), đề ra định hướng triển khai các lĩnh vực hợp tác trụ cột cho hai nước trong giai đoạn tới.

Trong bối cảnh quốc tế phức tạp, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai nước tăng cường hợp tác ASEAN và tập trung củng cố tin cậy chính trị qua tiếp xúc cấp cao, triển khai Chương trình Hành động 2025-2030, sớm triển khai cơ chế đối thoại hai Đảng; đẩy mạnh hợp tác kinh tế, đầu tư vào các lĩnh vực như công nghệ cao, năng lượng tái tạo, phát triển VSIP 2.0, trao đổi tín chỉ carbon….

Tổng Bí thư đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác quốc phòng - an ninh, chống tội phạm xuyên quốc gia, ủng hộ việc xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia Việt Nam; mở rộng giao lưu văn hóa, du lịch; củng cố vai trò trung tâm của ASEAN, phối hợp chặt chẽ trong năm 2027 khi Singapore là Chủ tịch ASEAN và Việt Nam đăng cai APEC và thúc đẩy đàm phán COC hiệu lực, thực chất.

Tổng Thư ký Đảng Hành động nhân dân (PAP), Thủ tướng Singapore Lawrence Wong

Tổng Thư ký PAP, Thủ tướng Lawrence Wong bày tỏ sự nhất trí cao với các đánh giá và đề xuất của Tổng Bí thư Tô Lâm, khẳng định Singapore coi trọng quan hệ với Việt Nam và sẵn sàng triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất.

Tổng Thư ký PAP, Thủ tướng Lawrence Wong nhấn mạnh mong muốn tăng cường trao đổi cấp cao, hợp tác kinh tế, quốc phòng - an ninh và các lĩnh vực khác, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển khu vực.

Tổng Thư ký, Thủ tướng Lawrence Wong cũng cho biết Singapore sẽ nâng tổng số khu công nghiệp VSIP tại Việt Nam lên 30 trong năm 2026, nhân kỷ niệm 30 năm dự án thành công này hiện diện ở Việt Nam, đồng thời bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, với quyết tâm và nỗ lực của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Singapore sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất hơn nữa trong thời gian tới, vì lợi ích của hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển khu vực cũng như trên thế giới.