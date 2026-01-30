Sớm tham mưu xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

TPO - Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam yêu cầu sớm tham mưu xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV theo hướng rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ giải pháp, ai làm gì, bao giờ xong và sản phẩm đạt được là gì.

Chiều 30/1/2026, Cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thu Hà.



Trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, cho biết, trong năm 2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan, các ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy đã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, thống nhất, chủ động, sáng tạo, đổi mới lề lối, phương thức làm việc với sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao để triển khai toàn diện và hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ.

Nhiều nội dung tham mưu có chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, hoàn thành khối lượng công việc lớn với yêu cầu cao về chất lượng, gấp rút khẩn trương về tiến độ; đồng thời, giải quyết nhiều nhiệm vụ đột xuất, quan trọng, phát sinh, kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Thu Hà.



Trong đó, đã triển khai thực hiện các Đề án quan trọng liên quan đến Nghị quyết số 18-NQ/TW: Đề án sắp xếp, tinh gọn MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ (cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp xã); Đề án quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy cán bộ cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội về trực thuộc MTTQ Việt Nam; Đề án tổ chức lại các tổ chức đảng sau khi sắp xếp, hợp nhất tổ chức;

Đề án sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; Đề án đánh giá, đề xuất hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trong tình hình mới; Đề án tổng rà soát chức năng, nhiệm vụ tổ chức, bộ máy của các cơ quan báo chí trực thuộc Cơ quan Trung ương MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng ở Trung ương do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ bảo đảm quản lý thống nhất, hiệu quả hoạt động theo hướng tinh gọn tối đa, chỉ duy trì các đơn vị thực sự cần thiết...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận cơ quan tham mưu, giúp việc đã nỗ lực, vượt khó, thể hiện ý thức trách nhiệm rất cao để hoàn thành công việc, thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ trong năm 2025.

Nhấn mạnh, thời gian tới, yêu cầu công việc của Đảng ủy sẽ cao hơn, nhiều hơn, do đó, đòi hỏi công tác tham mưu, giúp việc phải đáp ứng được yêu cầu, bà Bùi Thị Minh Hoài yêu cầu các cán bộ, công chức, viên chức phải chăm chỉ nghiên cứu, nắm vững các quy định để tham mưu đúng, trúng, hiệu quả.

Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2025. Ảnh: Thu Hà.



Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương cũng nhấn mạnh, cần tham mưu để Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trong toàn Đảng bộ; tham mưu xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết theo hướng rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ giải pháp, ai làm gì, bao giờ làm và sản phẩm đạt được là gì.

“Nếu mình không nhuần nhuyễn, nắm vững về chuyên môn, quy định, thì không thể nào tham mưu đúng, trúng được”, bà Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ, đồng thời cho rằng, cần tăng cường mở các lớp tập huấn để cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan ngày càng vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ...