Những kết quả thực chất từ chuyến công tác dự các hội nghị ASEAN của Thủ tướng

TPO - Trong chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính, dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị liên quan, Việt Nam tiếp tục thể hiện vai trò thành viên tích cực, có trách nhiệm với những đóng góp nổi bật. Đồng thời, Việt Nam và các đối tác lớn đã “chốt” được nhiều vấn đề quan trọng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các nhà lãnh đạo ASEAN trong lễ kết nạp Timor Leste

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ.

Xin Thứ trưởng cho biết kết quả các hội nghị cấp cao ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác?

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang: Diễn ra trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, đặt ra thách thức cho toàn cầu và khu vực, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị liên quan vừa khép lại với nhiều kết quả quan trọng. Trong đó có những điểm nhấn nổi bật như sau:

Trước hết, Hội nghị ghi nhận thành quả 10 năm xây dựng cộng đồng thông qua triển khai Tầm nhìn ASEAN 2025, là cơ sở để ASEAN triển khai thành công Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN (ACV) 2045 cùng các Kế hoạch Chiến lược về chính trị-an ninh, kinh tế, văn hóa-xã hội và kết nối ASEAN.

Hội nghị đã thông qua gần 70 văn kiện thuộc ba trụ cột chính trị - an ninh, kinh tế và văn hóa - xã hội, cụ thể hóa cam kết của ASEAN với tiến trình xây dựng cộng đồng và thúc đẩy quan hệ đối tác thời gian tới.

Việc kết nạp Timor-Leste là một dấu mốc đáng nhớ, đánh dấu lần mở rộng thứ hai của ASEAN sau 30 năm (đợt thứ nhất bắt đầu với Việt Nam năm 1995). Đây là sự bổ sung đúng thời điểm nhằm mở rộng không gian phát triển, tạo thế và lực mới cho tiến trình phát triển của Hiệp hội.

Thứ hai, ASEAN tiếp tục thể hiện vai trò trung tâm và dẫn dắt trong việc duy trì hoà bình, ổn định ở khu vực, thể hiện qua việc hỗ trợ Campuchia và Thái Lan đã ký Tuyên bố chung triển khai các thỏa thuận đảm bảo hòa bình và bình thường hóa quan hệ tại biên giới, góp phần củng cố an ninh, ổn định chung của khu vực.

Các nước cũng đánh giá cao vai trò và nỗ lực của Chủ tịch Malaysia trong thúc đẩy thực thi Đồng thuận 5 điểm về Myanmar; nhất trí Đồng thuận tiếp tục là định hướng chính cho các nỗ lực can dự của ASEAN thời gian tới, trong đó ưu tiên ngừng bắn và chấm dứt các hành động bạo lực, nối lại đối thoại và triển khai viện trợ nhân đạo đến người dân.

Sự tham gia đông đảo của lãnh đạo cấp cao các nước đối tác và các tổ chức quốc tế như Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Trung Quốc, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Chủ tịch Hội đồng châu Âu... một lần nữa khẳng định vị thế của ASEAN trong chính sách của các nước đối tác lớn, các nước lớn trên thế giới.

Thứ ba, Hội nghị một lần nữa khẳng định vị thế của ASEAN với tư cách một động lực tăng trưởng và mắt xích không thể thiếu trong chuỗi cung ứng, kết nối thương mại và đầu tư toàn cầu, với GDP 3,8 nghìn tỉ USD (2023), đầu tư nước ngoài 226 tỉ USD (2024) và mạng lưới 8 hiệp định thương mại bao trùm cả khu vực.

Nhằm nâng cao tự chủ về kinh tế, củng cố liên kết nội khối, ASEAN đã nâng cấp Hiệp định thương mại hàng hóa (ATIGA), cơ bản hoàn tất Hiệp định khung kinh tế số (DEFA), và thúc đẩy kết nối Lưới điện ASEAN (APG). Đồng thời ASEAN cũng thống nhất về chiến lược tranh thủ các xu thế lớn như kinh tế xanh, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, ứng phó các thách thức nổi lên như tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng, biến đổi khí hậu…

Hội nghị đã thể hiện cam kết dài hạn của ASEAN với chủ nghĩa đa phương thông qua thực hiện hiệu quả các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với đối tác, mà điểm nhấn là nâng cấp FTA ASEAN - Trung Quốc (ACFTA 3.0), xúc tiến nâng cấp FTA với Hàn Quốc và nghiên cứu đàm phán FTA với EU và GCC…

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại một hội nghị cấp cao của ASEAN. Ảnh: VGP

Trong dịp này, Việt Nam tiếp tục thể hiện vai trò thành viên tích cực, có trách nhiệm với hai đóng góp quan trọng.

Thứ nhất, dưới sự điều phối của Việt Nam, ASEAN và New Zealand ra Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện và thông qua Kế hoạch hành động 2026-2030 triển khai khuôn khổ vừa thiết lập.

Thứ hai, trên cương vị Chủ tịch Nhóm đặc trách Sáng kiến hội nhập ASEAN (IAI), Việt Nam chủ trì xây dựng Kế hoạch công tác IAI 2026-2030, được Hội nghị cấp cao thông qua. Văn kiện này hướng tới mục tiêu thu hẹp khoảng cách phát triển, củng cố đoàn kết, ưu tiên hỗ trợ Timor-Leste bắt kịp tiến trình hội nhập chung của ASEAN. Vai trò, nỗ lực của Việt Nam được các nước cảm ơn và đánh giá cao.

Trong thành công chung, những phát biểu sâu sắc, chân tình, thẳng thắn của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại các hội nghị đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, nêu rõ đây là điều kiện tiên quyết cho phát triển, đề cao ý nghĩa của đoàn kết ASEAN, khẳng định cam kết của Việt Nam đóng góp cho ASEAN, vì lợi ích thiết thân của người dân và doanh nghiệp.

Những chia sẻ của Thủ tướng, đặc biệt là đề xuất ASEAN phát huy mạnh mẽ ba nguồn lực chiến lược – sức mạnh đoàn kết, sức sống năng động và sức bật đổi mới – đã được các nước thành viên và đối tác ghi nhận, đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm, tính đúng đắn của nội dung và tính khả thi, hiệu quả của phương hướng triển khai.

Xin Thứ trưởng chia sẻ những kết quả chính của các cuộc tiếp xúc song phương của đoàn Việt Nam với các nước, các đối tác trong dịp này?

Chỉ trong 3 ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp, tiếp xúc song phương với lãnh đạo khoảng hơn 20 đối tác từ bao gồm toàn bộ các quốc gia ASEAN, nhiều lãnh đạo các nước đối tác lớn, lãnh đạo các tổ chức quốc tế và khu vực. Các cuộc gặp, trao đổi tuy ngắn nhưng đạt nhiều kết quả cụ thể và thực chất, nổi bật nhất là:

Thứ nhất, tin cậy chính trị giữa Việt Nam và các nước được tăng cường. Các nước đều mong muốn đẩy mạnh quan hệ với Việt Nam.

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, tân Thủ tướng Nhật Takaichi Sanae, Tổng thống Brazil Lula da Silva, Thủ tướng Canada Mark Carney và nhiều lãnh đạo khác đều nhất trí với đề nghị của Việt Nam về tăng cường trao đổi đoàn cấp cao thời gian tới cho thấy các nước nhìn nhận, đánh giá cao vai trò của Việt Nam ở khu vực, ủng hộ Việt Nam ổn định, phát triển, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong ASEAN và trên trường quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp lãnh đạo các nước đối tác nhân dịp Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47. Ảnh: VGP

Thứ hai, Việt Nam và các đối tác quan trọng, chủ chốt đã “chốt” được nhiều vấn đề quan trọng phản ánh lợi ích chung của Việt Nam với các đối tác.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường nhất trí tích cực thúc đẩy việc khởi công tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Lào Cai.

Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết sẽ sớm công bố dự án trị giá 20 triệu USD xây dựng thành phố thông minh ven biển thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu.

Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Carlos Felipe Jaramillo khẳng định sẽ đáp ứng các đề nghị của Việt Nam về việc huy động nguồn lực nhanh, hiệu quả hơn trong hỗ trợ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Đặc biệt, điểm nhấn rất quan trọng dịp này là Việt Nam và Mỹ đã công bố Tuyên bố chung về Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng ngày 26/10.

Đó đều là những bước tiến quan trọng góp phần tạo nền tảng ổn định, bền vững trong quan hệ của Việt Nam với các đối tác quan trọng, chủ chốt, góp phần huy động thêm nguồn lực bên ngoài để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của đất nước, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng hai con số từ sau Đại hội Đảng XIV.

Thứ ba, trong trao đổi, có thể thấy các đối tác thực sự ủng hộ, mong muốn Việt Nam đóng vai trò lớn hơn trong ASEAN, ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cũng như trên trường quốc tế.

Lãnh đạo nhiều nước và tổ chức quốc tế rất ấn tượng với tốc độ phát triển của Việt Nam trong mấy chục năm qua. Các đối tác đều khẳng định coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam, mong muốn Việt Nam ủng hộ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các nước với ASEAN. Điều này cho thấy các nước nhìn nhận Việt Nam một trong những quốc gia thành viên chủ chốt, có khả năng dẫn dắt trong ASEAN.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và nâng tầm đối ngoại đa phương, sự tin cậy, ủng hộ của bạn bè quốc tế là vốn chính trị rất quý báu để Việt Nam đóng góp lớn hơn vào nền chính trị thế giới, kinh tế toàn cầu và văn minh nhân loại như Đảng ta và Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh.

Cảm ơn Thứ trưởng.