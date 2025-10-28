Thủ tướng đề nghị Thái Lan thành lập các liên doanh để kiểm soát giá cả, khai phá thị trường mới

TPO - Trong cuộc gặp Thủ tướng Thái Lan, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên nghiên cứu thành lập các liên doanh để cùng kiểm soát giá cả, khai phá thị trường mới, đồng thời tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực cùng có lợi...

Cuộc gặp diễn ra nhân dịp hai Thủ tướng dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị liên quan tại Malaysia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Thái Lan trong cuộc gặp tại Malaysia. Ảnh: VGP

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Thái Lan tại khu vực Đông Nam Á; bày tỏ mong muốn hợp tác với Thủ tướng Chính phủ Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ chia buồn sâu sắc trước sự ra đi Hoàng Thái hậu Sirikit; đánh giá cao việc Thái Lan tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất, đối tác đầu tư lớn thứ hai của Việt Nam trong ASEAN; đề nghị hai bên phối hợp, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 25 tỷ USD theo hướng cân bằng, thông qua tạo thuận lợi mở cửa hơn nữa thị trường hàng hóa, tháo gỡ vướng mắc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên nghiên cứu thành lập các liên doanh để cùng kiểm soát giá cả, khai phá thị trường mới, đồng thời tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực cùng có lợi, nhất là áp dụng các công nghệ mới trong hợp tác khai thác dầu khí, khí hóa lỏng...

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao tầm quan trọng của việc triển khai Chiến lược “Ba kết nối” trên cơ sở đảm bảo lợi ích và cùng có lợi, đặc biệt là kết nối chuỗi cung ứng, kết nối đào tạo nguồn nhân lực và kết nối giao thông vận tải, du lịch; nhất trí sớm lập Nhóm công tác chung và xây dựng chương trình hành động để trao đổi, xây dựng nội hàm và kế hoạch cụ thể triển khai Chiến lược này.

Trao đổi về hợp tác an ninh, Thủ tướng tái khẳng định tầm quan trọng trong việc tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin trong đấu tranh với các tổ chức khủng bố, phản động; bảo đảm không cho phép bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào sử dụng lãnh thổ của nước này để chống lại nước kia.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác giáo dục – đào tạo, giao lưu nhân dân, kết nối các địa phương; đẩy mạnh các chương trình giao lưu văn hóa, nhất là trong năm kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (năm 2026) nhằm làm sâu sắc hơn hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ.

Thủ tướng Thái Lan hoan nghênh nỗ lực của Việt Nam trong công tác phòng chống khai thác hải sản trái phép, không báo cáo và không theo quy định (IUU); nhất trí sẽ phối hợp, hỗ trợ ta nâng cao năng lực phòng chống IUU, hướng tới gỡ “thẻ vàng” của EU.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cần tăng cường hợp tác, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong ASEAN; phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề quốc tế và khu vực, bao gồm quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong; bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở khu vực Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982; tuân thủ đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố DOC và sớm đạt được Bộ quy tắc COC.

Hình thành các chuỗi cung ứng Việt Nam - Philippines

Cũng trong ngày 27/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc gặp Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trong cuộc gặp Tổng thống Philippines. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên triển khai hiệu quả các cơ chế song phương; khai thác các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng như chuyển đổi số, công nghệ chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, cơ sở hạ tầng; nghiên cứu phối hợp hình thành các chuỗi cung ứng phát huy được lợi thế so sánh của mỗi nước như phát triển hệ sinh thái khu vực Đông Nam Á về sản xuất pin xe điện và ô-tô điện; đẩy mạnh thương mại gạo và hướng tới ký kết thoả thuận lâu dài về vấn đề này để góp phần bảo đảm an ninh lương thực.

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr hoan nghênh nỗ lực của Việt Nam trong công tác phòng chống khai thác hải sản trái phép, không báo cáo và không theo quy định (IUU); nhất trí sẽ phối hợp, hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực phòng chống IUU, hướng tới gỡ “thẻ vàng” của EU.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí cần tăng cường hợp tác, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong ASEAN; phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề quốc tế và khu vực, bao gồm quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mê Công; bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở khu vực Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982; tuân thủ đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố DOC và sớm đạt được Bộ quy tắc COC.