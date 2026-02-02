Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bộ Tư pháp Mỹ để lộ ảnh nhạy cảm của nhiều cô gái trong hồ sơ Epstein

Bình Giang

TPO - Bộ Tư pháp Mỹ đã đăng tải vài chục hình ảnh khỏa thân chưa được che mờ lên website của họ, trong đó có hình ảnh những cô gái trẻ hoặc có thể là thiếu niên. Những bức ảnh này nằm trong hồ sơ liên quan đến tỷ phú Jeffrey Epstein.

ap26031020763767.jpg
Hình ảnh trong tài liệu về vụ Jeffrey Epstein. (Ảnh: AP)

Theo yêu cầu phải công bố thông tin, Chính phủ Mỹ có trách nhiệm che hình ảnh nhạy cảm về tình dục cũng như thông tin có thể nhận dạng nạn nhân.

Tuy nhiên, trong quá trình rà soát hơn 3 triệu trang tài liệu được tải lên website của Bộ Tư pháp Mỹ ngày 30/1, báo New York Times phát hiện gần 40 hình ảnh chưa được che, trong đó có cả hình ảnh cơ thể khỏa thân và khuôn mặt của những người trong ảnh.

Những người trong ảnh trông còn rất trẻ, dù không rõ họ có phải là trẻ vị thành niên hay không. Một số hình ảnh dường như được chụp trên hòn đảo riêng của tỷ phú Epstein, bao gồm bãi biển. Những bức khác được chụp trong phòng ngủ và không gian riêng tư khác.

Báo New York Times cho biết đã thông báo với Bộ Tư pháp Mỹ về những hình ảnh khỏa thân trong hồ sơ. Phát ngôn viên của bộ này cho biết đang “làm việc suốt ngày đêm để giải quyết mọi lo ngại của nạn nhân, tiến hành che hình ảnh và thông tin cá nhân, bao gồm hình ảnh mang tính tình dục”.

“Khi việc che hình ảnh và thông tin phù hợp được hoàn tất, các tài liệu liên quan sẽ được đăng trở lại”, người phát ngôn cho biết.

Những hình ảnh trong tập hồ sơ cho thấy có ít nhất 7 người khác nhau.

Annie Farmer, người từng ra làm chứng trước tòa về việc bà bị tỷ phú Epstein và cộng sự Ghislaine Maxwell dụ dỗ và lạm dụng khi còn là thiếu niên, nói rằng việc những hình ảnh như vậy “vô cùng chấn động”. Bà Annie Farmer nói đã ngây thơ khi tin chính phủ sẽ tuân thủ luật pháp để bảo vệ các nạn nhân.

“Thật khó tưởng tượng còn điều gì nghiêm trọng hơn việc không bảo vệ nạn nhân khi đưa những hình ảnh khỏa thân hoàn toàn của họ lên mạng cho cả thế giới tải xuống”, bà Farmer nói hôm 1/1.

Nhiều nạn nhân khác cũng bày tỏ phẫn nộ khi tên tuổi và các thông tin nhận dạng của họ xuất hiện trong hồ sơ. Brittany Henderson, luật sư đại diện cho một phụ nữ bị nêu tên trong hồ sơ, cho rằng sai sót trong khâu che hình ảnh là “đáng phẫn nộ”.

“Chúng tôi thực sự sốc trước mức độ cẩu thả mà bộ này đã thể hiện với những phụ nữ”, bà nói.

Bộ Tư pháp lẽ ra phải công bố toàn bộ hồ sơ Epstein trước ngày 19/12/2025, nhưng đã không kịp hạn. Đợt công bố hôm 30/1 bao gồm hàng triệu tài liệu, 2.000 video và 180.000 hình ảnh. Bộ này cho biết hơn 500 luật sư và nhân viên khác đã rà soát tài liệu.

Một đoạn hồ sơ cho thấy đoạn tin nhắn giữa cựu cố vấn của Tổng thống Trump là ông Stephen K. Bannon và tỷ phú Epstein, có nhắc đến bài báo về ông Trump.

Bình Giang
NYT
#Jeffrey Epstein #Hình ảnh nhạy cảm #Ảnh khoả thân

