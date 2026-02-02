Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Tổng thống Mỹ Trump dịu giọng, căng thẳng Iran có dấu hiệu hạ nhiệt?

Minh Hạnh

TPO - Lời đáp trả của Tổng thống Mỹ Donald Trump sau bài phát biểu của Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cho thấy, hai bên đang nỗ lực tránh leo thang trực tiếp dù căng thẳng chưa hoàn toàn hạ nhiệt.

lspwyo6e2vdobga3yfpqohkrfq.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Trong những tuần gần đây, Mỹ đã tăng cường sự hiện diện quân sự ở Trung Đông, triển khai tàu sân bay USS Abraham Lincoln, cùng các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường và hệ thống phòng không tiên tiến trong khuôn khổ mà ông Trump mô tả là một “hạm đội khổng lồ”.

Phản ứng trước những động thái quân sự của Mỹ, Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cảnh báo hôm 1/2, rằng bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào Iran đều sẽ gây ra những hậu quả sâu rộng trên khắp Trung Đông.

Khi được hỏi về phát ngôn này của lãnh đạo Iran, ông Trump tiếp tục để ngỏ khả năng sử dụng biện pháp ngoại giao và vũ lực.

“Tất nhiên ông ấy sẽ nói như vậy”, Tổng thống Trump nói. “Hy vọng chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận. Nếu không, thì chúng ta sẽ biết liệu ông ấy có đúng hay không”.

Căng thẳng vẫn ở mức cao kể từ sau cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6/2025, và trong bối cảnh Washington tuyên bố sẽ trừng phạt Iran vì kiểm soát các cuộc biểu tình chống chính phủ.

Cũng trong ngày 1/2, hãng Reuters dẫn lời hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Dan Caine và Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Israel - Eyal Zamir - đã có cuộc hội đàm tại Lầu Năm Góc, nhưng nội dung chi tiết không được tiết lộ.

Văn phòng của Bộ trưởng Quốc phòng Israel - Israel Katz - cho biết, sau cuộc hội đàm ở Washington, ông Katz đã gặp ông Zamir để xem xét tình hình trong khu vực và "sự sẵn sàng của quân đội Israel cho bất kỳ kịch bản nào có thể xảy ra".

Ngày 1/2, một quan chức Iran cho biết, lực lượng hải quân nước này không có kế hoạch tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật ở Eo biển Hormuz như một số phương tiện truyền thông đưa tin trước đó.

Minh Hạnh
#Mỹ #Trung Đông #Iran #Israel #Eo biển Hormuz

